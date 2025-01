Sebrae-SP promove o “Encontro Elas Tech” no Alto Tietê

Ideia é impulsionar a presença feminina na tecnologia e criar uma rede de contato entre empresárias e profissionais da área

Com o objetivo de incentivar e ampliar a participação das mulheres na área de tecnologia, o Sebrae-SP no Alto Tietê apoia o “Encontro Elas Tech”, realizado pela Desk Mananger. O evento reunirá empresárias e profissionais do setor para capacitar, inspirar e promover networking. O encontro, totalmente gratuito, será realizado no dia 23 de janeiro, e as inscrições já estão abertas.

Durante o evento, as participantes terão acesso a uma palestra inspiradora, ao painel “Quebrando Barreiras: Superando os desafios de gênero na tecnologia”, além de uma dinâmica interativa para promover a integração entre empresárias e profissionais. O principal objetivo é transformar o cenário tecnológico local, criando um ambiente propício para conexões e para o compartilhamento de experiências enriquecedoras.

Roseli Lima Bezerra, gestora do Sebrae Delas no Alto Tietê, reforça a importância de incentivar a parceria entre as profissionais. “O Sebrae-SP é um grande aliado das mulheres no setor de tecnologia, oferecendo capacitações, mentorias e acesso a oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Nosso propósito é fomentar, apoiar e desmistificar a presença feminina em áreas que, infelizmente, ainda são frequentemente associadas ao público masculino”, destaca.

O Encontro Elas Tech ocorrerá às 14h no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. Para participar, basta se inscrever pelo link https://www.sympla.com.br/evento/encontro-elas-tech-empoderamento-feminino-na-tecnologia-conectando-inspirando-e-transformando/2796746.