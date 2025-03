Prefeitura de Guararema abre inscrições para a Corrida do Trabalhador 2025

Prova gratuita para munícipes será realizada no dia 1º de maio e, pela primeira vez, acontecerá à noite

A Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, abre as inscrições para a tradicional Corrida do Trabalhador. Neste ano, a prova em celebração ao Dia do Trabalhador (1º de maio) terá uma novidade: será realizada no período noturno, com largada às 19 horas no Complexo Esportivo “Paulo Geanetti Machado”, localizado no novo viário que conecta os bairros Nogueira e Centro.

A corrida será disputada em um percurso de 6 quilômetros em piso asfáltico e é aberta tanto para moradores da cidade, que podem se inscrever gratuitamente, quanto para atletas de outros municípios, que participam mediante pagamento de taxa pelo site Minhas Inscrições a partir desta terça-feira (25). Todos os inscritos receberão um kit com camiseta, chip e medalha.

Crédito fotos: Comunicação/PMG Crédito fotos: Comunicação/PMG

As inscrições para os munícipes devem ser feitas até o dia 11 de abril, presencialmente, na Secretaria do Ginásio Municipal Lázaro Germano, localizado na rua José Ramires, 160, no bairro Ipiranga. Os participantes devem levar um documento com foto e comprovante de residência, além de um cobertor de microfibra novo, que será repassado às famílias em situação de vulnerabilidade pelo Fundo Social de Solidariedade de Guararema.

A Corrida do Trabalhador é promovida pela Prefeitura de Guararema em parceria com as empresas EsportesOn e CK Eventos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-3601 ou pelo web app “Esporte Não Para”, da Prefeitura de Guararema http://esportenaopara.guararema.sp.gov.br/ onde também está disponível o calendário esportivo completo do município.