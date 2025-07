Formatura da EJA 2025 é realizada em Ferraz de Vasconcelos

A noite da última quinta-feira (03) contou com alegria e fortes emoções com a formação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Promovida pela Secretaria de Educação, a cerimônia ocorreu no Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos e contou com a participação de familiares, amigos, professores e gestores da rede municipal de ensino.

Ao todo, 61 alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Ruy Coelho, Halim Abissamra, Prefeito Helmuth Herman Hans Louis Baxmann e Nurimar Martins Hiar se formaram neste primeiro semestre de 2025.

A solenidade conto com homenagens aos professores, discurso dos paraninfos de cada turma, juramento e, como encerramento da noite, um lindo coral dos alunos concluintes cantando a música “Pescador de Ilusões” da banda O Rappa.

Relatos emocionantes marcaram a noite, como o de Dona Laureci, que está concluindo o ensino fundamental junto com o filho e, aos 48 anos, sonha em se formar como enfermeira, e também de Dona Maria, que é aluna da Emeb Nurimar Martins e, por falta de oportunidade, não conseguiu concluir os estudos na idade regular e hoje, aos 78 anos, está se formando no 9°ano.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, destacou a importância da EJA na vida dos alunos: “Que noite especial e importante na vida de vocês e também na nossa. Esse é apenas o início de muitas conquistas que estão por vir. O diploma que os alunos estão recebendo irá abrir muitas portas, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. Mesmo com tantas dificuldades, vocês conseguem concluir essa etapa e nós estamos aqui para celebrar e estimular também”, apontou o chefe de executivo.

“A EJA vem nos trazendo tantas histórias lindas de superação e dedicação. “São mães, pais e avós que nos ensinam que nunca é tarde para aprender”, afirmou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

As matrículas da EJA já estão abertas, para se cadastrar, basta comparecer em uma das unidades escolares participantes do projeto levando documento original com foto, comprovante de endereço, histórico escolar ou declaração de escolaridade.