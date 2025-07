Itaquaquecetuba nomeia novo secretário de Finanças

A Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou a nomeação de Peterson Ferreira Coutinho, de 40 anos, como o novo secretário de Finanças e Contabilidade, profissional com ampla experiência em gestão pública.

Servidor do quadro efetivo do município desde outubro de 2009, possui graduação em administração, com extensões em ciências políticas e ciências contábeis pela Universidade de Mogi das Cruzes, e é pós-graduando em direito público.

Desde o início de sua carreira na prefeitura, atuou na tesouraria como diretor de divisão de controle de receitas e despesas, desempenhando papel fundamental na organização e no planejamento financeiro do município.

Antes de retornar a Itaquaquecetuba, Peterson foi secretário de Finanças e Planejamento Orçamentário em Salesópolis, onde consolidou sua experiência e adquiriu novos conhecimentos que agora serão aplicados para garantir a solidez financeira de Itaquá.

A administração municipal reforça seu compromisso em promover uma gestão eficiente e transparente, contando com profissionais qualificados para conduzir as finanças do município com responsabilidade e dedicação.