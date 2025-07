Últimos dias para inscrições no Prêmio Destaques 2025, o maior reconhecimento empresarial de Ferraz

Empresas e empreendedores de Ferraz de Vasconcelos têm até este sábado, 5 de julho, para se inscrever na 10ª edição do Prêmio Destaques, considerado o maior evento de reconhecimento empresarial de Ferraz de Vasconcelos. Organizado pela TV Cenário, o prêmio celebra a resiliência dos profissionais que movimentam a economia e a cultura local.

A cerimônia está marcada para o dia 28 de novembro de 2025, no Montreal Eventos, e promete reunir empresários, artistas e autoridades. Este ano, a premiação traz novidades, como a ampliação dos segmentos participantes e maior interatividade com o público durante o processo de votação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link disponível na bio do Instagram oficial da TV Cenário: @tvcenariooficial. É importante lembrar que vereadores e secretários municipais não participam da fase de inscrição, sendo direcionados diretamente para a votação por ocuparem cargos públicos.

Após o encerramento das inscrições, o cronograma segue com a votação popular entre 10 de julho e 10 de setembro, seguida da divulgação dos indicados durante o tradicional “Café da Manhã com os Melhores”, entre 15 e 20 de setembro.

A cerimônia de premiação será conduzida pelos jornalistas Renato Ourives e Carla Fiamini.