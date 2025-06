Prêmio Destaques celebra sua 10ª edição em Ferraz de Vasconcelos com grandes novidades

"Antes de ser empresário do ramo de comunicação, publicidade; eu me julgo ainda um ambulante. Vendia alho nas ruas da cidade quando criança, e os empresário da cidade eram na época meus melhores clientes. Cresci apaixonado pelo mundo do empreendedorismo graças aos empresários de Ferraz. Quando completei meus 15 anos, fui trabalhar nas lojas da cidade, trabalhei em loja de sapatos, roupas entre outras; que me fizeram perceber o quanto este mundo que muita gente acha que é só flores, é difícil em um país que cobra muitos impostos. E com isso, eu percebi que os empresários precisavam de um momento de festa para celebrarem mais um ano de sobrevivência no mercado. Pois bem, assim que consegui me estabelecer na minha área de comunicação tive a ideia de criar o ‘Prêmio Destaques’, que justamente veio para essa missão, mostrar que cada empresário é valoroso em sua área de atividade. Porém, conforme as edições iam passando, senti a necessidade de expandir o prêmio, e hoje diversos segmentos são abarcados. Sou muito feliz em ter criado este prêmio."

Jairzinho Ambrósio Jornalista e CEO do Grupo Cenário