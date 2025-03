Vereador Mineiro propõe dia que incentiva jovens voluntários no calendário oficial

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Ferraz de

Vasconcelos institui no calendário oficial de datas e eventos do

município o “Dia do Rotaract”, a ser comemorado anualmente em 13 de

março. A iniciativa visa proporcionar mais visibilidade ao trabalho

desenvolvido pelo serviço filantrópico na cidade, em especial, para

fortalecer o papel dos jovens na construção de uma sociedade mais justa

e solidária.



Segundo o texto de autoria do vereador e presidente da Casa, Hodirlei

Martins Pereira (MDB), o Mineiro, o Rotaract é uma organização

internacional voltada para os jovens a partir dos 18 anos de idade. No

fundo, a entidade tem por finalidade promover o desenvolvimento de

líderes comunitários e, ao mesmo tempo, cidadãos conscientes por

intermédio do serviço e da convivência em um ambiente de companheirismo

e liderança.



Na prática, a inserção do Dia do Rotaract no calendário oficial de

datas e eventos de Ferraz de Vasconcelos possui como metas valorizar o

impacto positivo que a mencionada instituição tem na vida de jovens e na

sociedade por meio de ações e projetos voluntários e inspirar o

engajamento de mais jovens nas atividades da organização internacional

celebrando, portanto, a data para divulgar a sua atuação em prol do

próximo.



Além disso, a criação do Dia do Rotaract almeja ainda fortalecer a

parceria com o Rotary Club, já que durante as comemorações será possível

reforçar os laços de amizades entre as duas renomadas organizações

mundiais e, com isso, ampliar o surgimento de lideranças comunitárias em

benefício da sociedade em geral. O programa foi criado em 1968. No país,

o serviço apoia mais de 700 clubes e conta com cerca de 10 mil membros.

A matéria de Mineiro não tem data para ser votada pelo plenário.



Por Pedro Ferreira, em 07/03/2025.