Ator Sidney Sampaio Fará o papel de Jesus na paixão de Cristo em Ferraz

Revelado em 2001 no seriado da ex-dupla de cantores Sandy & Junior, e na sequência atuando em grandes produções da TV brasileira como as novelas Alma Gêmea (Globo), Canavial de Paixões (SBT), Os Dez Mandamentos (RecordTV), entre outros, o ator Sidney Sampaio interpretará Jesus na Paixão de Cristo em Ferraz de Vasconcelos, que ocorrerá no dia 18 de abril (Sexta-Feira Santa), às 19h30, na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções.

O espetáculo será promovido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação dos Artistas, trazendo a narrativa emocionante do nascimento de Jesus até a sua morte e Ressurreição.

Além do ator Sidney Sampaio, artistas locais, moradores e voluntários irão participar na peça de teatro que será exibida em Ferraz, na qual promoverá um encontro entre a tradição, emoção e reflexão.

A história percorre desde o nascimento até os últimos momentos de Jesus, conduzida pelo Viajante, um personagem que amarra a narrativa e traz reflexões atemporais, permitindo que a encenação seja fiel às Escrituras em um formato acessível e impactante.

Além de seu valor cultural e religioso, a Paixão de Cristo transforma socialmente a cidade ao incentivar a participação ativa da população, fortalecendo os laços comunitários e criando oportunidades para que muitos tenham sua primeira experiência com o teatro.

O espetáculo se tornará um marco no calendário cultural, fomentando a formação de público, movimentando a economia local, valorizando o patrimônio histórico e promovendo a cidade como um polo cultural e turístico no estado de São Paulo.

A Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, está situada na Avenida Brasil, 1807, na Vila Romanopolis