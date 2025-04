Morre Francisco, o papa de hábitos simples

O Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, aos 88 anos, na Casa Santa Marta, no Vaticano. O anúncio foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, Camerlengo da Igreja Católica .  

Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio em Buenos Aires, foi o primeiro papa latino-americano, jesuíta e não europeu em mais de 1.200 anos. Ele liderou a Igreja Católica por 12 anos, desde sua eleição em 13 de março de 2013 . Seu papado foi marcado por uma abordagem pastoral centrada na misericórdia, simplicidade e defesa dos marginalizados. Francisco também se destacou por seu compromisso com o diálogo inter-religioso, justiça social e combate às mudanças climáticas.   

Nos últimos meses, o Papa enfrentou problemas de saúde, incluindo uma pneumonia que o levou a uma internação de 38 dias. Após receber alta, ele retornou à Casa Santa Marta, onde faleceu .  

Com a morte do Papa, inicia-se o período de Sé Vacante, durante o qual será convocado um conclave para eleger o novo pontífice. Atualmente, há 135 cardeais com menos de 80 anos elegíveis para participar do conclave, embora o número máximo permitido seja 120, conforme estabelecido pela bula Romano Pontifici Eligendo .  

O corpo de Francisco será velado na Basílica de São Pedro, onde os fiéis poderão prestar suas homenagens. O funeral ocorrerá na Praça de São Pedro, seguindo as tradições do Vaticano . 

Líderes mundiais expressaram pesar pela morte do Papa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que Francisco foi uma fonte de inspiração para milhões, além da Igreja Católica .