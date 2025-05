Trabalhadores de Poá afetados pelas chuvas podem solicitar o saque do FGTS

Os trabalhadores celetistas de Poá afetados pelas enchentes e alagamentos registrados em fevereiro já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade.

A liberação, decorrente das chuvas intensas na cidade e da articulação feita pelo prefeito Saulo Souza, pode ser solicitada à Caixa Econômica Federal até o dia 4 de junho. O saque é solicitado no aplicativo do FGTS pelo próprio trabalhador e o valor creditado em conta de qualquer instituição financeira.

A liberação contempla somente moradores de endereços identificados pela Defesa Civil Municipal. Para ter direito, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

Essa medida só foi possível após o reconhecimento, por parte dos governos estadual e federal, dos relatórios feitos pelas equipes técnicas municipais e do decreto de Situação de Emergência emitido em fevereiro de 2025, além da articulação feita pela atual gestão junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal, as Defesas Civis municipal, estadual e federal, e das conversas e reuniões com o governador Tarcísio de Freitas e com o então ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em busca de recursos para Poá.