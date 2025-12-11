Com a melhor nota do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, Guararema é destaque no Programa Município VerdeAzul

Ranking publicado pelo Governo do Estado de São Paulo evidencia Guararema com o 4º lugar entre as 121 cidades participantes com até 49.999 habitantes e também como líder nas regiões Alto Tietê e Vale do Paraíba

A realização contínua de ações de educação ambiental, a gestão adequada de resíduos sólidos, o incremento da arborização urbana e proteção da fauna silvestre, entre outras ações ambientais como a limpeza e desassoreamento de ribeirões e a obtenção da certificação internacional NBR ISO 14001:2015 de Gestão Ambiental têm garantido à Prefeitura de Guararema destaque no Programa Município VerdeAzul do Governo do Estado de São Paulo. Divulgado nesta semana, o ranking do ciclo 2024/2025 traz Guararema com 93,5 de 100 pontos possíveis, aparecendo em destaque na categoria de municípios com faixa de população entre 10.000 a 49.999 habitantes.

Além de estar em evidência com o 4º lugar entre as 121 cidades participantes que compõem o “grupo 2”, assim como nos últimos quatro anos Guararema é líder com a maior nota entre os municípios das regiões Alto Tietê e Vale do Paraíba.

A manutenção da certificação junto ao PMVA foi recebida pelo Secretário Municipal Adjunto de Meio Ambiente de Guararema, Leandro de Leon Santos, em cerimônia realizada nesta terça-feira (9) no Palácio dos Bandeirantes, na capital. Participaram o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o deputado estadual e presidente da Alesp André do Prado, a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entre outras autoridades.

“Permanecer em destaque no Programa Município VerdeAzul significa que nosso trabalho para tornar Guararema uma referência em sustentabilidade, ecologia e preservação ambiental segue sendo positivo. Por aqui cuidamos de gente e também cuidamos da vegetação, dos animais, da qualidade do ar e da água e de toda a natureza”, avalia o prefeito de Guararema, o Zé, que agradece o empenho de toda a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a participação dos moradores e também o “apoio do governador Tarcísio de Freitas e dos sempre presentes deputado federal Marcio Alvino e deputado estadual e presidente da Alesp André do Prado”.

Ações que fazem a diferença

Uma série de ações ambientais realizadas pela Prefeitura fazem a diferença e tornam Guararema referência em sustentabilidade. Exemplos são a manutenção dos recursos hídricos, com ações de limpeza e desassoreamento de ribeirões, fundamentais para o equilíbrio ambiental e a prevenção de enchentes, e também o plantio de árvores – com destaque recente para a restauração florestal da Área de Preservação Permanente (APP) do Parque do Lago “Professora Aurea Maria Camargo Ramos”, que foi inaugurado em outubro último.

Outras ações de destaque são a obtenção, em 2024, da certificação internacional NBR ISO 14001:2015 de Gestão Ambiental, que coloca a Prefeitura de Guararema entre as poucas administrações públicas do Brasil a alcançar esse reconhecimento, e a implementação de uma série de iniciativas voltadas à preservação e conservação do meio ambiente. Entre elas, destacam-se as ações permanentes de educação ambiental, a manutenção dos serviços de coleta seletiva no município, a coleta de resíduos volumosos por meio do serviço Cata-Treco, a parceria contínua com a Loja Pérola do Bem, do Fundo Social de Solidariedade, que promove a troca de materiais recicláveis por itens como roupas e brinquedos, e os projetos de reciclagem e conscientização desenvolvidos pela Rede Municipal de Ensino, com destaque para a Escola da Natureza Francisca Lerario.