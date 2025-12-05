5ª edição do Jantar Beneficente celebra a Amazônia e mobiliza solidariedade em Itaquaquecetuba

A cidade de Itaquaquecetuba realizou com grande sucesso a 5ª edição do Jantar Beneficente, um evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade que reuniu autoridades, convidados especiais e moradores em uma noite marcada pela união e pelo compromisso com ações sociais. Neste ano, a celebração trouxe o tema “Amazônia: o berço do mundo”, reforçando a importância da preservação ambiental e da generosidade do povo itaquaquecetubense.

Noite especial com presença de Claudia Leitte

A edição contou com a presença especial da cantora Claudia Leitte, que trouxe ainda mais brilho ao evento e encantou o público. Sua participação reforçou o caráter festivo e acolhedor do jantar, tornando a noite inesquecível para todos os presentes.

Prefeito Eduardo Boigues destaca propósito solidário

Para o Prefeito Delegado Eduardo Boigues, o Jantar Beneficente tem como principal objetivo proporcionar uma festa bonita, divertida e, ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho do Fundo Social de Solidariedade. Ele ressaltou que eventos como este ampliam a capacidade de atendimento às famílias que mais necessitam no município, reforçando o compromisso social da gestão.

Primeira-dama celebra temática amazônica e engajamento da população

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, destacou que o tema “Amazônia: o berço do mundo” representa não apenas um chamado à preservação, mas também uma celebração da solidariedade do povo de Itaquaquecetuba. Ela afirmou que esta foi a edição de maior sucesso até agora, com grande participação e resultados significativos para as ações sociais.

Vice-prefeito Rogério Tarento reforça impacto positivo

O vice-prefeito Rogério Tarento afirmou que o Jantar Beneficente é uma das principais iniciativas de mobilização solidária da cidade, ajudando muitas famílias que dependem das ações do Fundo Social. Para ele, o evento representa a força da comunidade e o compromisso coletivo com quem mais precisa.

Evento consolida tradição solidária em Itaquaquecetuba

Com forte engajamento da população, presença de artistas convidados e apoio das autoridades municipais, a 5ª edição do Jantar Beneficente reforçou seu papel como um dos eventos mais importantes de Itaquaquecetuba. Além de celebrar a cultura e a preservação da Amazônia, a noite foi dedicada à solidariedade, garantindo recursos essenciais para diversos projetos sociais da cidade.