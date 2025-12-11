Linha 11-Coral terá trecho interditado para passagem do ‘tatuzão’ da Linha 2-Verde

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) confirmou que a circulação de trens na Linha 11-Coral será interrompida em um trecho da zona leste de São Paulo para permitir a passagem da tuneladora usada nas obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô.

Entre os dias 29 de dezembro de 2025 e 7 de janeiro de 2026, o trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé ficará fechado para os trens da CPTM. A interdição é necessária para que a tuneladora — conhecida como tatuzão — atravesse a área onde passam os trilhos e continue a escavação dos novos túneis.

Antes do bloqueio total, a operação da CPTM já sofrerá alterações: a partir de 21 de dezembro, a Linha 11-Coral terá redução de velocidade nas proximidades da estação Penha. Essa medida antecede a interdição e faz parte dos ajustes técnicos necessários para a obra.

Vídeo sobre interdição de trecho da linha-11 coral (Vídeo: reprodução/ YouTube/ Transportes Sobre Trilhos)

Como fica a operação

Durante a interdição, a Linha 11-Coral funcionará de forma seccionada, com os trens operando em dois trechos distintos:

Estudantes a Corinthians-Itaquera

Tatuapé a Palmeiras-Barra Funda

Para reduzir o impacto sobre os passageiros, a Linha 3-Vermelha do Metrô terá integração gratuita nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé. Essa alternativa deve absorver a maior parte do deslocamento que seria feito no trecho interrompido.

Além disso, durante os dias de paralisação total, ônibus gratuitos do sistema Paese serão disponibilizados nos horários de pico para reforçar o transporte entre as duas estações afetadas.

Por que a interdição é necessária

A interrupção ocorre porque o tatuzão precisa atravessar uma área em que a escavação passa muito próxima aos trilhos da Linha 11-Coral. Por questões de segurança operacional, o trecho deve ser temporariamente desativado enquanto a tuneladora avança sob a região.

A obra faz parte da ampliação da Linha 2-Verde, que vai estender o trajeto entre Vila Prudente e Penha, com cerca de 8 km de novos túneis e oito novas estações. O projeto também inclui a construção de uma nova estação da Linha 2 na Penha, ampliando a integração entre metrô e CPTM e beneficiando diariamente centenas de milhares de passageiros da zona leste.