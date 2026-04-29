Disputa pelo Palácio dos Bandeirantes ganha forma: Tarcísio lidera e Haddad aparece em segundo, aponta Quaest

Levantamento inédito de 2026 mostra cenário consolidado entre principais pré-candidatos ao governo de São Paulo, com vantagem do atual governador e alta taxa de eleitores ainda indecisos

Cenário eleitoral em São Paulo: liderança de Tarcísio e vantagem sobre Haddad

A mais recente pesquisa da Quaest, divulgada nesta quarta-feira (29), revela um cenário inicial da corrida pelo governo de São Paulo em 2026, com liderança do atual governador Tarcísio de Freitas e desempenho relevante do ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad.

No primeiro cenário testado, que inclui maior número de pré-candidatos, Tarcísio aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Haddad soma 26%. Na sequência, surgem Kim Kataguiri e Paulo Serra, ambos com 5%.

O dado central do levantamento é a vantagem consistente de Tarcísio, que abre mais de 10 pontos percentuais sobre o principal adversário neste estágio inicial da disputa.

Números detalhados do 1º turno

No cenário com quatro candidatos, os números são os seguintes:

Tarcísio de Freitas: 38%

Fernando Haddad: 26%

Kim Kataguiri: 5%

Paulo Serra: 5%

Indecisos: 13%

Branco, nulo ou não votarão: 13%

Simulação com menos candidatos amplia vantagem

Quando o cenário é reduzido, retirando Paulo Serra da disputa, a diferença entre os dois principais nomes cresce:

Tarcísio de Freitas: 40%

Fernando Haddad: 28%

Kim Kataguiri: 5%

Indecisos: 13%

Branco, nulo ou não votarão: 14%

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi encomendado pelo Banco Genial e realizado entre os dias 23 e 27 de abril de 2026. Foram entrevistados 1.650 eleitores no estado de São Paulo, com:

Margem de erro: 2 pontos percentuais

Nível de confiança: 95%

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Alta indefinição do eleitorado ainda marca o cenário

Um dos pontos mais relevantes do estudo é o grau de incerteza do eleitor paulista.

Apenas 48% afirmam que seu voto está definido, enquanto 51% dizem que ainda podem mudar de escolha.

Esse dado indica que, apesar da liderança de Tarcísio, o cenário ainda está em aberto e sujeito a mudanças ao longo da campanha.

Simulação de segundo turno

A Quaest também testou um eventual segundo turno entre os dois principais nomes.

Os resultados apontam vantagem ampliada do atual governador:

Tarcísio de Freitas: 49%

Fernando Haddad: 32%

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não votariam: 11%

A diferença de 17 pontos percentuais reforça o favoritismo inicial de Tarcísio em um confronto direto.

Perfil do eleitor: diferenças por gênero e idade

A pesquisa também revela padrões importantes no comportamento do eleitorado.

Gênero

Tarcísio tem melhor desempenho entre homens, enquanto Haddad apresenta maior apoio entre mulheres.

No primeiro cenário:

Homens que votariam em Tarcísio: 44%

Mulheres: 33%

Já Haddad:

Mulheres: 30%

Homens: 23%

Faixa etária

O apoio também varia conforme a idade:

Tarcísio se destaca entre eleitores de 35 a 59 anos, onde atinge 43%, seguido por eleitores com mais de 60 anos.

Haddad tem seu melhor desempenho entre eleitores com 60 anos ou mais, com cerca de 33%.

Avaliação do cenário político

Os números indicam um início de corrida com vantagem clara do atual governador, mas também mostram um ambiente ainda indefinido, com grande parcela do eleitorado aberta a mudanças.

Além disso, a presença de outros nomes como Kataguiri e Paulo Serra, ainda que com menor pontuação, aponta para possíveis rearranjos políticos ao longo da campanha.

O que esperar dos próximos meses

Com a eleição ainda distante, especialistas apontam que fatores como alianças partidárias, desempenho administrativo, debates públicos e cenário econômico podem influenciar diretamente os rumos da disputa.

A tendência é que o cenário se torne mais competitivo à medida que as candidaturas se consolidem oficialmente.

A corrida pelo Palácio dos Bandeirantes começa a ganhar contornos mais claros — mas ainda longe de estar definida.