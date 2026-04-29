Disputa pelo Palácio dos Bandeirantes ganha forma: Tarcísio lidera e Haddad aparece em segundo, aponta Quaest

Levantamento inédito de 2026 mostra cenário consolidado entre principais pré-candidatos ao governo de São Paulo, com vantagem do atual governador e alta taxa de eleitores ainda indecisos
Cenário eleitoral em São Paulo: liderança de Tarcísio e vantagem sobre Haddad
A mais recente pesquisa da Quaest, divulgada nesta quarta-feira (29), revela um cenário inicial da corrida pelo governo de São Paulo em 2026, com liderança do atual governador Tarcísio de Freitas e desempenho relevante do ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad.
No primeiro cenário testado, que inclui maior número de pré-candidatos, Tarcísio aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Haddad soma 26%. Na sequência, surgem Kim Kataguiri e Paulo Serra, ambos com 5%.
O dado central do levantamento é a vantagem consistente de Tarcísio, que abre mais de 10 pontos percentuais sobre o principal adversário neste estágio inicial da disputa.
Números detalhados do 1º turno
No cenário com quatro candidatos, os números são os seguintes:
Tarcísio de Freitas: 38%
Fernando Haddad: 26%
Kim Kataguiri: 5%
Paulo Serra: 5%
Indecisos: 13%
Branco, nulo ou não votarão: 13%
Simulação com menos candidatos amplia vantagem
Quando o cenário é reduzido, retirando Paulo Serra da disputa, a diferença entre os dois principais nomes cresce:
Tarcísio de Freitas: 40%
Fernando Haddad: 28%
Kim Kataguiri: 5%
Indecisos: 13%
Branco, nulo ou não votarão: 14%
Metodologia da pesquisa
O levantamento foi encomendado pelo Banco Genial e realizado entre os dias 23 e 27 de abril de 2026. Foram entrevistados 1.650 eleitores no estado de São Paulo, com:
Margem de erro: 2 pontos percentuais
Nível de confiança: 95%
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Alta indefinição do eleitorado ainda marca o cenário
Um dos pontos mais relevantes do estudo é o grau de incerteza do eleitor paulista.
Apenas 48% afirmam que seu voto está definido, enquanto 51% dizem que ainda podem mudar de escolha.
Esse dado indica que, apesar da liderança de Tarcísio, o cenário ainda está em aberto e sujeito a mudanças ao longo da campanha.
Simulação de segundo turno
A Quaest também testou um eventual segundo turno entre os dois principais nomes.
Os resultados apontam vantagem ampliada do atual governador:
Tarcísio de Freitas: 49%
Fernando Haddad: 32%
Indecisos: 8%
Branco/nulo/não votariam: 11%
A diferença de 17 pontos percentuais reforça o favoritismo inicial de Tarcísio em um confronto direto.
Perfil do eleitor: diferenças por gênero e idade
A pesquisa também revela padrões importantes no comportamento do eleitorado.
Gênero
Tarcísio tem melhor desempenho entre homens, enquanto Haddad apresenta maior apoio entre mulheres.
No primeiro cenário:
Homens que votariam em Tarcísio: 44%
Mulheres: 33%
Já Haddad:
Mulheres: 30%
Homens: 23%
Faixa etária
O apoio também varia conforme a idade:
Tarcísio se destaca entre eleitores de 35 a 59 anos, onde atinge 43%, seguido por eleitores com mais de 60 anos.
Haddad tem seu melhor desempenho entre eleitores com 60 anos ou mais, com cerca de 33%.
Avaliação do cenário político
Os números indicam um início de corrida com vantagem clara do atual governador, mas também mostram um ambiente ainda indefinido, com grande parcela do eleitorado aberta a mudanças.
Além disso, a presença de outros nomes como Kataguiri e Paulo Serra, ainda que com menor pontuação, aponta para possíveis rearranjos políticos ao longo da campanha.
O que esperar dos próximos meses
Com a eleição ainda distante, especialistas apontam que fatores como alianças partidárias, desempenho administrativo, debates públicos e cenário econômico podem influenciar diretamente os rumos da disputa.
A tendência é que o cenário se torne mais competitivo à medida que as candidaturas se consolidem oficialmente.
A corrida pelo Palácio dos Bandeirantes começa a ganhar contornos mais claros — mas ainda longe de estar definida.