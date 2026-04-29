Caso de malas sem inspeção em voo com políticos levanta suspeitas e chega ao STF

Investigação da Polícia Federal aponta possível falha deliberada em fiscalização de bagagens em aeroporto executivo de São Paulo

Entenda a investigação sobre bagagens fora do raio-X

A Polícia Federal abriu investigação para apurar a entrada no Brasil de bagagens sem fiscalização em um voo particular que desembarcou no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional.

O caso ocorreu em 20 de abril de 2025 e envolve passageiros com relevância política nacional, o que levou o processo a ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.

Segundo as apurações, parte das malas transportadas no voo não passou pelo equipamento de raio-X, o que levanta suspeitas de irregularidades no controle aduaneiro.

O que aconteceu no aeroporto

Imagens do circuito interno de segurança são consideradas peças centrais da investigação. De acordo com o relatório da PF, o piloto da aeronave, José Jorge de Oliveira Júnior, passou duas vezes pelo ponto de fiscalização.

Na primeira passagem, duas bagagens foram devidamente inspecionadas. No entanto, minutos depois, o piloto retornou ao mesmo local transportando outros cinco volumes, que não passaram por qualquer verificação.

As imagens indicam que o auditor fiscal responsável acompanhou a movimentação e permitiu a passagem dos itens sem fiscalização. Entre os volumes estavam sacolas, caixas, uma mala de viagem, um edredom e uma mochila.

A sequência registrada reforça a suspeita de falha intencional no procedimento de controle.

Passageiros do voo e repercussão política

O avião pertence ao empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG. Entre os passageiros estavam o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o senador Ciro Nogueira.

Também integravam a lista de passageiros os deputados Doutor Luizinho e Isnaldo Bulhões.

Hugo Motta afirmou que seguiu todos os protocolos exigidos no desembarque e que aguarda o posicionamento das autoridades competentes. Os demais parlamentares não se manifestaram até o momento.

A presença de autoridades com foro privilegiado elevou o nível de atenção sobre o caso.

Quais crimes estão sob investigação

A Polícia Federal investiga possíveis crimes de prevaricação e facilitação de contrabando ou descaminho. A suspeita central é de que tenha havido omissão por parte de agentes públicos ao permitir a entrada de bagagens no país sem fiscalização adequada.

Ainda não há confirmação sobre o conteúdo das malas nem sobre a responsabilidade direta dos passageiros.

Por que o caso foi encaminhado ao STF

O envio da investigação ao Supremo Tribunal Federal ocorreu devido à presença de parlamentares com prerrogativa de foro no voo.

O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre os elementos já reunidos pela Polícia Federal.

A PGR deverá avaliar se há indícios suficientes para abertura de investigação formal contra os parlamentares, se há necessidade de novas diligências ou se o caso deve retornar à primeira instância.

Essa etapa é decisiva para definir os próximos rumos da apuração.

Investigação ainda não aponta responsáveis pelas bagagens

Até o momento, a Polícia Federal afirma que não é possível identificar a quem pertenciam os volumes que não passaram pelo raio-X.

O Ministério Público Federal em São Paulo também considerou necessário o envio do caso ao STF, destacando que não é possível descartar o envolvimento de autoridades com foro privilegiado.

A investigação segue em andamento e pode avançar conforme novas provas e análises forem incorporadas ao processo.

O que esperar dos próximos desdobramentos

Com a manifestação da Procuradoria-Geral da República pendente, o caso entra em uma fase crucial. A decisão poderá determinar a abertura de inquérito no Supremo ou o aprofundamento das investigações em outras instâncias.

O episódio levanta questionamentos sobre falhas no controle aduaneiro em voos privados e sobre a responsabilização de agentes públicos envolvidos.

Enquanto isso, o caso segue sob análise e deve continuar gerando repercussão política e institucional nas próximas semanas.