CAPS AD de Ferraz oferece acolhimento especializado e atendimento sem agendamento para pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas

Unidadepromove acompanhamento multiprofissional, oficinas terapêuticas e suporte também às famílias dos pacientes

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disponibiliza à população o atendimento do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), serviço especializado voltado ao acolhimento e acompanhamento de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas e que, em decorrência dessa condição, possam ter desenvolvido transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

Localizado na Rua Carlos Gomes, 125, Vila Romanópolis, o CAPS AD funciona como uma porta aberta de atendimento, ou seja, não é necessário agendamento prévio ou encaminhamento médico para iniciar o acompanhamento. Basta comparecer diretamente à unidade.

O serviço oferece atendimento multiprofissional especializado, incluindo acompanhamento psicológico, escuta qualificada, atendimento terapêutico, atividades em grupo e ações voltadas ao fortalecimento da autonomia e reinserção social dos pacientes.

Além do acolhimento aos usuários, o CAPS AD também realiza orientação às famílias, especialmente nos casos em que o familiar percebe a necessidade de ajuda, mas a pessoa ainda resiste ao tratamento.

A psicóloga e gerente do CAPS AD, Lady Anne Santos de Oliveira, explica que o equipamento atua de forma humanizada e individualizada, respeitando o tempo e a necessidade de cada paciente.

“O CAPS AD é um espaço de acolhimento e cuidado, onde cada paciente é acompanhado de forma humanizada por uma equipe preparada para auxiliar no processo de recuperação e fortalecimento emocional. Nosso objetivo é oferecer suporte para reconstrução de vínculos, desenvolvimento da autonomia e melhora da qualidade de vida”, destacou.

Entre as atividades promovidas pela unidade estão as oficinas terapêuticas, que desempenham papel importante no processo de reabilitação psicossocial. Um dos destaques é a Oficina de Horta e Jardinagem, realizada todas as quintas-feiras, às 9h, e na última sexta-feira do mês, às 10h.

A atividade utiliza o contato com a terra, o cultivo de hortaliças e o cuidado com plantas como ferramenta terapêutica, incentivando responsabilidade, autoestima, bem-estar e o fortalecimento de habilidades que podem ser levadas para o ambiente familiar.

“A oficina de horta e jardinagem contribui diretamente para o fortalecimento da autonomia, autoestima e reinserção social dos pacientes. Muitos passam a desenvolver esse cuidado também em casa, criando novos hábitos e despertando interesse por atividades saudáveis”, acrescentou Lady Anne.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue fortalecendo os serviços de saúde mental no município, ampliando o acesso ao cuidado especializado e promovendo atendimento humanizado à população.

CAPS AD – Rua Carlos Gomes, 125 – Vila Romanópolis



Não precisa de agendamento prévio