Roteiro Cultural Cenário: Copa no alto tietê

No roteiro desta semana, você confere as melhores dicas de locais e eventos para curtir o clima da Copa do Mundo de 2026 no Alto Tietê

O maior torneio de futebol do planeta teve início ontem, dia 11 de junho, e vai até o dia 19 de julho. Com a estreia da Seleção Brasileira marcada para este sábado (13), às 19h, preparamos uma lista especial para você aproveitar o final de semana. Confira:

A Rua mais bonita da Copa 2026

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está promovendo uma gincana que convida os moradores locais a transformarem suas ruas com o tema do mundial: “A Rua Mais Bonita da Copa”. A ação dará prêmios de R$ 20 mil para o 1º lugar, R$ 15 mil para o 2º lugar e R$ 10 mil para o 3º lugar. A votação ocorre pelo portal oficial da prefeitura.

itaqua.sp.gov.br/cultura/aruamaisbonitadacopa

Mega Ponto de Troca de Figurinhas

O Mega Ponto de Troca de Figurinhas está agitando a Praça da Bíblia. O objetivo é incentivar a interação entre os torcedores e proporcionar um momento ao ar livre com a família.

Endereço: Avenida Nove de Julho, nº 22 – Centro, Poá.

Horário: Diariamente, das 8h às 21h.

Funcionamento: O espaço ficará aberto até o dia 19 de julho.

Exibição do Primeiro Jogo da Seleção em Ferraz

A transmissão ao vivo do jogo de estreia será realizada neste sábado, dia 13 de junho, no Centro de Convenções de Ferraz de Vasconcelos. A abertura dos portões será às 17h e o evento contará com feira gastronômica, pipoca, algodão-doce, pula-pula e piscina de bolinhas para as crianças, além de um supertelão de 40 metros quadrados para você não perder nenhum lance.

Endereço: Avenida Brasil, nº 1728.

Então, se você ainda não tem programação, siga as dicas do nosso roteiro e venha curtir no Alto Tietê!

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