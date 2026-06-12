Itaquá promove vacinação contra a gripe em pontos estratégicos neste fim de semana

Ação visa ampliar a cobertura vacinal

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (13) e domingo (14), das 9h às 17h, uma mobilização especial de vacinação contra a gripe. A iniciativa busca facilitar o acesso da população à imunização e ampliar a cobertura vacinal, levando a vacina para locais de grande circulação de pessoas.

“A vacina contra a gripe é uma medida fundamental para proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis. Estamos levando a vacinação para locais de fácil acesso para que mais pessoas possam se imunizar e manter a proteção em dia”, destacou o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.

A vacinação é destinada a toda a população a partir dos 6 meses de idade e estará disponível no Pateo Itaquá (avenida Ítalo Adami, 1.809 – Vila Zeferina), Shibata (rua Piraju, 499 – Vila Monte Belo), Itaquá Park Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane), Outlet Premium (estrada de São Bento, 9550 – Jardim Josely) e na base da GCM do Piratininga (rua Joaquim Caetano, s/n – Parque Piratininga) pelo Vacimóvel. Para receber a dose, é necessário apresentar RG, CPF e a caderneta de vacinação.

“A expectativa é aumentar a adesão à campanha e reforçar a proteção coletiva contra os vírus da influenza, contribuindo para a redução de casos e internações relacionadas à doença no município. Por isso convidamos os moradores a aproveitarem essa oportunidade”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.