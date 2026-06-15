EUA e Irã chegam a acordo de paz, afirma primeiro-ministro do Paquistão

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para encerrar o conflito que há meses provoca instabilidade no Oriente Médio. O anúncio foi feito neste domingo (14) pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que afirmou que ambos os países aceitaram os termos do pacto e declararam o fim imediato das operações militares.

De acordo com Sharif, a assinatura oficial do acordo deverá ocorrer nos próximos dias, durante uma cerimônia na Suíça. O Paquistão atuou como um dos principais mediadores das negociações, que também contaram com o apoio de outros países da região.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também confirmou o entendimento por meio de suas redes sociais. Entre os pontos anunciados estão a reabertura do Estreito de Ormuz — rota estratégica para o transporte mundial de petróleo — e a suspensão do bloqueio naval imposto ao Irã.

Apesar do anúncio, os detalhes do acordo ainda não foram divulgados oficialmente. A expectativa é que reuniões técnicas sejam realizadas ao longo da semana para definir os mecanismos de implementação do pacto.

Caso seja concretizado, o acordo representará um importante passo para a redução das tensões no Oriente Médio, após meses de confrontos que impactaram a segurança regional e a economia global.