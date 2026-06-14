Brasil escapa com empate e liga sinal de alerta na estreia da Copa

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), em um resultado que, pelo que foi apresentado em campo, teve gosto de alívio. O Brasil saiu atrás no placar após uma falha defensiva e precisou correr atrás do prejuízo para evitar uma derrota logo na primeira rodada do Grupo C.

O empate veio com Vinícius Júnior, que chamou a responsabilidade quando a equipe mais precisava. Mas o desempenho coletivo deixou mais dúvidas do que certezas. A defesa apresentou desatenção no lance do gol marroquino, o meio-campo teve dificuldades na marcação e na construção das jogadas, e o ataque voltou a pecar nas finalizações.

E algumas escolhas do time titular já começam a ser questionadas. Casemiro, ídolo e protagonista em outros ciclos da Seleção, mostrou dificuldade para acompanhar a intensidade da partida, chegando atrasado em disputas e sem conseguir dar a dinâmica necessária ao setor de meio-

campo. Pelo que apresentou na estreia, não parece justificar a manutenção automática entre os onze iniciais.

Outro nome que pede passagem é Endrick. Enquanto os titulares desperdiçavam oportunidades claras e mostravam pouca efetividade ofensiva, o jovem atacante segue aumentando a pressão por uma chance. Artilheiro e decisivo nos momentos em que foi acionado recentemente, Endrick surge como uma alternativa capaz de trazer mais agressividade, mobilidade e poder de definição ao ataque brasileiro.

A verdade é que o Brasil saiu no lucro. Poderia ter começado a Copa com uma derrota que complicaria o ambiente e aumentaria a pressão logo na estreia. O empate mantém a Seleção na disputa pela classificação, mas deixa um recado claro: apenas o peso da camisa não será suficiente.

Se quiser sonhar com o hexacampeonato, Carlo Ancelotti precisará corrigir rapidamente os erros, rever algumas convicções e abrir espaço para quem demonstra estar pronto para assumir protagonismo.

Porque, na estreia, o Brasil não convenceu. E, no fim das contas, teve sorte de sair de campo apenas com um empate.