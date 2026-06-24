Pix por aproximação evolui e passa a exibir saldo antes da compra para evitar falhas em pagamentos

Nova funcionalidade integrada ao open finance permite visualizar saldo disponível e limite antes da confirmação da transação, tornando pagamentos mais rápidos, seguros e eficientes

Banco Central amplia recursos do Pix por aproximação

O Banco Central anunciou uma nova etapa na evolução do Pix por aproximação. Desde a última segunda-feira (22), usuários que utilizam carteiras digitais integradas ao open finance podem visualizar o saldo disponível e os limites de suas contas antes de concluir um pagamento.

A novidade faz parte da chamada “jornada otimizada”, iniciativa que busca simplificar o processo de pagamento e reduzir falhas causadas por insuficiência de saldo no momento da transação.

A funcionalidade é opcional e depende da autorização expressa do cliente para compartilhamento das informações financeiras.

A expectativa do Banco Central é tornar as compras mais rápidas, reduzir recusas de pagamento e melhorar a experiência dos consumidores em ambientes digitais e físicos.

Como funciona a nova consulta de saldo

Com a atualização, os usuários que vincularem uma conta bancária a uma carteira digital ou autorizarem movimentações por meio do open finance poderão visualizar informações importantes antes da confirmação da compra.

Entre os dados disponibilizados estão:

Saldo disponível na conta.

Limite autorizado para transações.

Capacidade de conclusão da operação antes da autorização final do pagamento.

Na prática, o consumidor passa a saber imediatamente se possui recursos suficientes para concluir a compra, evitando tentativas frustradas e a necessidade de repetir o processo.

O recurso busca tornar o Pix por aproximação tão simples e rápido quanto outras modalidades de pagamento por aproximação já utilizadas no mercado.

Jornada otimizada reúne etapas em um único processo

Segundo o Banco Central, uma das principais vantagens da novidade é a simplificação da experiência do usuário.

Antes da mudança, o compartilhamento de dados e a autorização para utilização da conta em serviços de pagamento aconteciam em momentos distintos.

Agora, ambos os procedimentos podem ser realizados de forma integrada durante uma única etapa de autorização.

Essa unificação reduz a quantidade de telas e confirmações necessárias para concluir o processo.

O objetivo é criar uma experiência mais fluida para os consumidores sem comprometer os requisitos de segurança exigidos pelo sistema financeiro.

Modalidades beneficiadas pela nova funcionalidade

A atualização passa a valer para duas operações realizadas dentro da estrutura do open finance.

A primeira envolve o vínculo de contas bancárias a instituições iniciadoras de pagamento, incluindo o Pix por aproximação em carteiras digitais.

A segunda contempla as chamadas transferências inteligentes, modalidade que permite movimentações automáticas entre contas pertencentes ao mesmo titular.

Em ambos os casos, o acesso às informações de saldo e limite poderá facilitar a tomada de decisão do usuário antes da realização das operações financeiras.

Banco Central vê espaço para inovação no setor financeiro

Para o Banco Central, a nova funcionalidade pode estimular o desenvolvimento de produtos e serviços financeiros inovadores.

O chefe de Subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor), Matheus Rauber, destacou que a integração abre novas possibilidades para empresas do setor de pagamentos e instituições financeiras.

Segundo ele, a ferramenta pode contribuir para processos de compra mais eficientes e reduzir o abandono de transações durante o checkout.

A expectativa é que bancos, fintechs e empresas de tecnologia utilizem a novidade para criar soluções mais rápidas e personalizadas para consumidores e comerciantes.

Compartilhamento de dados depende de autorização do usuário

O Banco Central reforça que o compartilhamento de informações não acontece automaticamente.

A autorização precisa ser concedida pelo próprio cliente durante o processo de vinculação da conta ou contratação do serviço.

Além disso, as instituições financeiras devem informar claramente a finalidade da utilização dos dados compartilhados.

O usuário mantém controle total sobre as permissões concedidas e pode revogá-las sempre que desejar.

O consentimento pode ser cancelado a qualquer momento, seja apenas para a exibição de saldo e limite, seja para encerrar completamente a vinculação da conta ao serviço de pagamento.

Segurança continua sendo prioridade

A autoridade monetária também destacou que todas as operações realizadas dentro do ecossistema do open finance seguem rígidos protocolos de proteção de dados.

O compartilhamento exige consentimento explícito do usuário e mecanismos de autenticação reforçada, normalmente realizados em múltiplas etapas de verificação.

Além disso, somente instituições autorizadas pelo Banco Central podem participar da infraestrutura do open finance.

Segundo o BC, a visualização antecipada de saldo e limites não altera os padrões de segurança já existentes no sistema.

A medida tem como foco melhorar a experiência do usuário sem abrir mão da proteção das informações financeiras dos consumidores.

Pix por aproximação segue em expansão no Brasil

Desde sua implementação, o Pix por aproximação vem sendo tratado pelo Banco Central como uma das principais apostas para a modernização dos meios de pagamento no país.

A modalidade permite que compras sejam realizadas aproximando o celular, smartwatch ou outro dispositivo compatível das maquininhas de pagamento, eliminando a necessidade de leitura de QR Codes em muitas situações.

Com a integração crescente ao open finance, o sistema ganha novas funcionalidades e amplia sua capacidade de competir com cartões de débito e crédito em operações do dia a dia.

O Banco Central acredita que a exibição prévia de saldo disponível ajudará a reduzir transações recusadas, aumentar a eficiência dos pagamentos e incentivar ainda mais a adoção de soluções digitais no mercado brasileiro.

O que muda para o consumidor

Na prática, os usuários passam a contar com mais previsibilidade antes de concluir uma compra.

Ao visualizar saldo e limites disponíveis diretamente na tela de pagamento, o consumidor pode evitar recusas por falta de recursos e finalizar a operação de maneira mais rápida.

A novidade representa mais um passo na integração entre Pix, open finance e carteiras digitais, consolidando o sistema brasileiro como uma das plataformas de pagamentos instantâneos mais avançadas do mundo.