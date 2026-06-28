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Terremotos na Venezuela: número de mortos sobe para 1.430; mais de 50 mil seguem desaparecidos

O número de mortos em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 1.430, segundo balanço divulgado neste sábado (27) pelo governo do país. Além das vítimas fatais, 3.328 pessoas ficaram feridas.

Desde os tremores iniciais, a Venezuela já registrou 432 novos eventos sísmicos de menor intensidade, mantendo o país em estado de alerta. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas, enquanto equipes de resgate, formadas por civis e militares, seguem as buscas por

sobreviventes em meio aos escombros.

As autoridades alertam que, diante da extensão da destruição, o número de vítimas pode aumentar nos próximos dias.

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