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Defesa Civil alerta para onda de calor e riscos de incêndios florestais no Estado de São Paulo

Temperaturas podem ficar até 7°C acima da média em regiões do interior entre quinta-feira (13) e quarta-feira
(19), com risco elevado de incêndios em vegetação


A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para uma onda de calor, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, entre quinta-feira (13) e quarta-feira (19). O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do Estado e será mais intenso no interior paulista, onde as temperaturas poderão ficar até 7°C acima da média.


A combinação de calor, baixa umidade e vegetação ressecada também poderá favorecer a ocorrência de incêndios.


A previsão indica que o calor será acompanhado por tempo seco, condição que exige atenção tanto à saúde quanto à prevenção de queimadas e incêndios. A rápida elevação das temperaturas após dias mais amenos também pode aumentar a sensibilidade das mucosas, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

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