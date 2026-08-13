Defesa Civil alerta para onda de calor e riscos de incêndios florestais no Estado de São Paulo

Temperaturas podem ficar até 7°C acima da média em regiões do interior entre quinta-feira (13) e quarta-feira

(19), com risco elevado de incêndios em vegetação



A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para uma onda de calor, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, entre quinta-feira (13) e quarta-feira (19). O cenário é provocado pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do Estado e será mais intenso no interior paulista, onde as temperaturas poderão ficar até 7°C acima da média.



A combinação de calor, baixa umidade e vegetação ressecada também poderá favorecer a ocorrência de incêndios.



A previsão indica que o calor será acompanhado por tempo seco, condição que exige atenção tanto à saúde quanto à prevenção de queimadas e incêndios. A rápida elevação das temperaturas após dias mais amenos também pode aumentar a sensibilidade das mucosas, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.