Inclusão, alegria e convivência marcam o Arraiá Inclusivo em Arujá

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPCDA), com o apoio da Diretoria da Pessoa com Deficiência e das Secretarias Municipais de Assistência Social, Cultura e Esportes, promoveu, no sábado (18), o Arraiá Inclusivo, que reuniu pessoas com deficiência, familiares e a comunidade em uma tarde de integração, lazer e convivência na Praça da Juventude, no Mirante.

A programação contou com apresentação musical de cantor Dudu, brinquedo inflável e comidas típicas, como pipoca, cachorro-quente e algodão-doce, proporcionando momentos de diversão e interação para todos os participantes.

Durante o evento, o vereador Divinei da Silva apresentou a lei de sua autoria, sancionada pelo prefeito Dr. Luis Camargo, que institui a Semana do Arraiá Inclusivo da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no calendário oficial de eventos de Arujá. Com a sanção da lei, a realização do Arraiá Inclusivo passa a integrar oficialmente o calendário do município, garantindo que a iniciativa seja promovida anualmente e fortalecendo as ações de conscientização, inclusão e valorização da participação das pessoas com deficiência nas atividades culturais e comunitárias.

Prestigiaram a iniciativa o diretor da Pessoa com Deficiência, Ronilson Silva; a Diretora da Mulher, Ana Poli, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Mirian Fonseca; e as conselheiras Dulcineia Soares e Sônia Barradas, representante do grupo Mães Guerreiras; além dos vereadores Divinei da Silva e Tiago Ursão.

A realização do Arraiá Inclusivo contou ainda com a parceria da Abba Multi e do Grupo Escoteiro, que contribuíram para a organização e o sucesso da iniciativa.

Mais do que uma festa típica, o Arraiá Inclusivo proporcionou um espaço de acolhimento, convivência e celebração da diversidade, fortalecendo os vínculos entre a comunidade.