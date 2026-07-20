Casa da Mulher de Itaquá promove palestra sobre empreendedorismo feminino negro no dia 24 de julho

Evento integra a programação do Julho das Pretas e é aberto ao público

A Casa da Mulher de Itaquaquecetuba promove, no dia 24 de julho, às 14h, a palestra “Fortalecimento da empreendedora negra”, como parte da programação do Julho das Pretas. A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo feminino negro, fortalecer a autonomia econômica e ampliar o debate sobre equidade racial e de gênero. A participação é aberta ao público e não exige agendamento.

Dominique Célia Lima, coordenadora institucional do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), vai conduzir a palestra para falar sobre sua trajetória profissional, desafios da carreira e estratégias para fortalecer negócios liderados por mulheres negras, além de abordar temas como liderança, desenvolvimento econômico e protagonismo feminino.

“O empreendedorismo representa autonomia, protagonismo e transformação social. Ao reunir mulheres para compartilhar conhecimento e experiências, fortalecemos lideranças e reafirmamos o compromisso do município com políticas públicas voltadas à igualdade racial e de gênero”, destacou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.

“O Julho das Pretas celebra a história, a resistência e as conquistas das mulheres negras. Incentivar o empreendedorismo é investir em mais oportunidades, inclusão e desenvolvimento para toda a cidade, fortalecendo uma sociedade mais justa e igualitária”, ressaltou o prefeito Eduardo Boigues. O encontro será na sede do equipamento, localizado na rua Guariri, 261, na Vila São Carlos.