Prefeitura no Meu Bairro supera 1,6 mil atendimentos e leva serviços gratuitos ao Parque São Francisco

Ação reuniu as 18 secretarias municipais em diversas áreas, ampliando o acesso dos moradores aos serviços públicos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu, neste último domingo (5), mais uma edição do programa Prefeitura no Meu Bairro, desta vez na Rua Roberto Cavazana, no Parque São Francisco. Esta iniciativa reuniu as 18 secretarias da administração municipal em um único espaço para oferecer serviços gratuitos, orientações e atendimentos diretos à população, facilitando o acesso dos moradores às políticas públicas municipais.

Ao longo do dia, a ação contabilizou mais de 1,6 mil atendimentos e serviços prestados, reafirmando o compromisso da administração municipal com a descentralização dos serviços públicos e a oferta de um atendimento mais ágil, humanizado e próximo da população ferrazense.

Entre os destaques da programação, a Secretaria de Saúde realizou mais de 500 atendimentos, contemplando consultas médicas, aferição de pressão arterial, testes de glicemia (dextro), testes rápidos, vacinação, atendimento farmacêutico, atendimento odontológico, sessões de auriculoterapia, acolhimento da equipe multiprofissional (E-Multi) e a vacinação antirrábica, que imunizou 259 cães e gatos durante a ação.

A Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas também esteve presente, realizando nove atendimentos voltados à regularização fundiária. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura ofereceu oportunidades para quem busca inserção no mercado de trabalho e qualificação profissional, com a divulgação de 11 vagas de emprego, três inscrições em cursos e duas orientações para microempreendedores individuais (MEIs).

Na área social, o Fundo Social de Solidariedade distribuiu 930 peças de roupas e 100 mantas para famílias em situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Administração realizou seis atendimentos por meio do Protocolo Itinerante, ampliando o acesso da população aos serviços administrativos do município.

As crianças também tiveram espaço garantido durante o evento. A Secretaria de Educação promoveu atividades de incentivo à leitura e ao desenvolvimento infantil, com a distribuição de 400 livros e 300 desenhos para colorir, proporcionando momentos de aprendizado e entretenimento para as famílias presentes.

O Prefeitura no Meu Bairro seguirá percorrendo diferentes regiões de Ferraz de Vasconcelos, levando os serviços da administração municipal diretamente aos bairros. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o vínculo entre a Prefeitura e a população, ampliar o acesso aos serviços públicos e garantir um atendimento cada vez mais eficiente, acolhedor e próximo dos moradores.