GCM de Itaquá localiza esquema de falsificação de atestados médicos e prende ex-GCM em flagrante

Equipe foi averiguar denúncia de venda de bebidas alcoólicas para menores em um bar no Caiuby e encontrou cerca de 300 atestados falsificados

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu, nesta semana, um ex-integrante da corporação em flagrante durante uma ocorrência em um bar no Caiuby. Ele já havia sido exonerado por envolvimento em crime semelhante de falsificação de atestados médicos.

“Não toleramos qualquer tipo de crime, fraude ou corrupção, seja quem estiver envolvido. Quem desrespeita a lei responde pelos seus atos. Nossas forças de segurança atuam de forma integrada e não medem esforços para proteger a população”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

A equipe foi acionada após denúncia de que o estabelecimento estaria comercializando bebidas alcoólicas para menores de idade. Durante a fiscalização, os agentes identificaram um fundo falso no imóvel. No local, foi descoberta uma estrutura utilizada para a falsificação de atestados médicos da UPA 24h de Itaquaquecetuba.

Foram apreendidos cerca de 300 atestados médicos falsificados, carimbos em nome de médicos da rede municipal de saúde, equipamentos utilizados na produção dos documentos, um celular, um simulacro de arma de fogo e outros materiais relacionados ao esquema. O prejuízo estimado causado pela prática criminosa é de aproximadamente R$ 20 mil.

Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para apurar a origem dos materiais, a possível participação de outras pessoas e a extensão do esquema criminoso.

“Essa ocorrência demonstra o preparo e a atenção da nossa GCM. A equipe foi averiguar uma denúncia e, durante a fiscalização, descobriu um esquema de falsificação de documentos que causava prejuízos ao serviço público. Seguiremos atuando com firmeza para combater qualquer prática criminosa e garantir a segurança da população”, finalizou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.