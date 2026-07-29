Mais de mil idosos recebem capacitação tecnológica no 1º semestre de 2026 em Itaquá

Oficinas ajudaram a população idosa a utilizar ferramentas digitais e serviços on-line no dia a dia

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI) de Itaquaquecetuba alcançou, no primeiro semestre de 2026, a marca de 1.079 idosos atendidos por meio de capacitações voltadas à inclusão digital. O equipamento da Secretaria de Assistência Social dispõe, inclusive, de um espaço exclusivo dedicado ao aprendizado e à orientação tecnológica para esse público.

As oficinas de mídias digitais foram iniciadas considerando a realidade de cada idoso, respeitando o nível de conhecimento e as principais dificuldades apresentadas por eles. Ao longo dos seis meses, as capacitações mantiveram atendimento contínuo, com 180 participantes em janeiro, 36 em fevereiro, 135 em março, 199 em abril, 310 em maio e 219 em junho.

As oficinas têm duração de quatro meses, com uma aula semanal de uma hora, totalizando carga horária de 16 horas. Durante esse período, os participantes passaram por quatro módulos que abordaram desde o conhecimento básico e o manuseio do celular até a introdução ao computador, além do uso de aplicativos e orientações sobre segurança digital.

Entre os conteúdos trabalhados estão o uso de aplicativos de mensagens, redes sociais, delivery e de transporte, além do acesso a plataformas de serviços públicos, como gov.br, prefeitura e Secretaria de Assistência Social, consultas a convênios, serviços de saúde, pesquisas na internet e ferramentas voltadas ao entretenimento. Ao longo da formação, os alunos também realizaram atividades práticas e avaliações mensais para acompanhar a evolução da aprendizagem.

“Entendemos que, nesta etapa da vida, o público da melhor idade merece ser bem acolhido e ter acesso a oportunidades que promovam autonomia, inclusão e qualidade de vida”, disse o secretário de Assistência Social e Saúde, Gabriel Rocha.

“Muitos serviços, atualmente, só podem ser acessados de forma digital e, por isso, nosso objetivo é fazer com que os idosos consigam acessá-los com segurança e confiança. Investir na inclusão digital é garantir mais qualidade de vida, independência e cidadania”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.