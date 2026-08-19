Lula celebra descoberta de petróleo e chama Magda Chambriard de “rainha do Brasil”

Presidente brincou com a dirigente da Petrobras durante evento em Iperó, no interior de São Paulo; estatal encontrou hidrocarbonetos no Poço de Morpho, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, de “rainha do Brasil” nesta quarta-feira (19), após a estatal confirmar a descoberta de petróleo na Margem Equatorial brasileira.

A declaração foi feita durante uma visita ao Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó, no interior de São Paulo. Lula mencionou a descoberta durante a nominata, momento inicial do discurso em que autoridades cumprimentam as pessoas presentes no evento.

“Quero cumprimentar nossa querida magnata Magda Chambriard, presidente da Petrobras, porque depois da descoberta do petróleo na Margem Equatorial essa moça parece a rainha da Arábia Saudita e rainha do Brasil”, afirmou.

A brincadeira foi recebida com aplausos pelo público presente. A comparação com a Arábia Saudita fez referência à importância do país no mercado internacional de petróleo.

Petrobras encontrou petróleo na Margem Equatorial

A declaração de Lula ocorre depois de a Petrobras anunciar que alcançou o reservatório do Poço de Morpho, localizado na bacia da Foz do Amazonas.

A estatal informou inicialmente que havia identificado hidrocarbonetos no local. A presença dessas substâncias pode indicar a existência de petróleo ou gás natural em uma determinada área.

Na segunda-feira, Magda Chambriard confirmou que o material encontrado é petróleo.

“Tem petróleo, tem descoberta. Ainda não sabemos quanto”, declarou a presidente da companhia durante entrevista coletiva.

A descoberta confirma a presença de petróleo no reservatório, mas a Petrobras ainda precisa determinar o volume disponível.

Poço fica a 175 quilômetros do Amapá

O Poço de Morpho está localizado em águas profundas, a aproximadamente 175 quilômetros da costa do Amapá.

A área faz parte da bacia da Foz do Amazonas, uma das regiões que integram a Margem Equatorial brasileira.

A Margem Equatorial reúne diferentes bacias sedimentares localizadas na costa norte do país. A região é considerada uma nova fronteira para a exploração de petróleo e gás natural.

A descoberta no Poço de Morpho reforça o interesse da Petrobras na avaliação do potencial energético da área.

Antes de qualquer produção comercial, entretanto, a companhia precisará aprofundar os estudos sobre as características do reservatório.

Volume de petróleo ainda é desconhecido

Apesar da confirmação feita por Magda Chambriard, ainda não é possível determinar o tamanho da descoberta.

A identificação de petróleo representa apenas uma das etapas do processo exploratório. A Petrobras deverá realizar novas análises para estimar a extensão do reservatório, a quantidade de óleo existente e as condições necessárias para uma eventual produção.

Também será preciso avaliar a qualidade do petróleo e a viabilidade econômica da operação.

A confirmação de uma descoberta não significa que a produção comercial começará imediatamente.

Dependendo dos resultados, a estatal poderá perfurar outros poços para delimitar o reservatório e obter informações mais precisas sobre o potencial da área.

Lula destaca importância da descoberta

Ao chamar Magda Chambriard de “rainha do Brasil”, Lula celebrou publicamente o resultado anunciado pela Petrobras.

A fala demonstra a expectativa do governo federal em relação ao potencial petrolífero da Margem Equatorial.

O presidente tem defendido a participação da Petrobras em novos projetos de exploração e considera o setor de petróleo importante para o desenvolvimento econômico brasileiro.

A brincadeira também colocou Magda Chambriard no centro do anúncio realizado pela estatal, associando a gestão da presidente da companhia à descoberta no Poço de Morpho.

A dirigente assumiu a presidência da Petrobras com a responsabilidade de conduzir os investimentos da empresa e administrar projetos considerados estratégicos pelo governo.

Comparação cita potência mundial do petróleo

A referência à “rainha da Arábia Saudita” foi utilizada por Lula para destacar, de maneira bem-humorada, a dimensão esperada para a descoberta.

A Arábia Saudita está entre os países mais associados à produção e à exportação de petróleo no cenário internacional.

Ao fazer a comparação, o presidente sugeriu que a confirmação de petróleo na Margem Equatorial poderia representar um resultado importante para o Brasil e para a Petrobras.

O comentário, entretanto, não representa uma estimativa técnica sobre o volume encontrado.

A própria presidente da estatal ressaltou que ainda não existem informações suficientes para determinar quanto petróleo está presente no reservatório.

Descoberta exige novas avaliações

Depois de encontrar hidrocarbonetos durante a perfuração, a Petrobras deverá analisar amostras e dados coletados no Poço de Morpho.

Esses estudos ajudarão a companhia a compreender a estrutura geológica do reservatório e a calcular seu possível tamanho.

A empresa também poderá avaliar a necessidade de novas perfurações na região para confirmar se a descoberta se estende por outras áreas.

Somente após essas etapas será possível saber se o petróleo poderá ser produzido em escala comercial.

Até lá, a descoberta deve ser tratada como um resultado exploratório relevante, mas ainda cercado de incertezas sobre volume, custos e capacidade de produção.

Margem Equatorial ganha importância estratégica

A confirmação de petróleo amplia a atenção sobre a Margem Equatorial e pode influenciar os futuros planos de investimento da Petrobras.

A estatal busca identificar novas reservas capazes de sustentar sua produção nas próximas décadas.

O desenvolvimento de uma nova área petrolífera exige planejamento de longo prazo, infraestrutura especializada e estudos técnicos detalhados.

Mesmo que a Petrobras confirme a viabilidade do reservatório, uma eventual produção ainda dependerá do cumprimento de diferentes etapas operacionais e regulatórias.

A descoberta no Poço de Morpho representa, portanto, o início de um processo de avaliação, e não a abertura imediata de uma nova área produtora.

Evento ocorreu em instalação nuclear da Marinha

A declaração foi feita durante uma visita presidencial ao Centro Industrial Nuclear de Aramar, localizado em Iperó.

O complexo está ligado aos projetos estratégicos desenvolvidos pela Marinha do Brasil na área nuclear.

Durante a abertura do discurso, Lula cumprimentou as autoridades e dirigentes presentes, incluindo Magda Chambriard.

Foi nesse momento que o presidente fez a brincadeira sobre a descoberta de petróleo e chamou a dirigente da Petrobras de “magnata”, “rainha da Arábia Saudita” e “rainha do Brasil”.

A fala transformou o anúncio técnico da Petrobras em um dos principais assuntos políticos do evento.

Petrobras ainda não informou próximos resultados

A companhia ainda deverá divulgar informações complementares sobre o Poço de Morpho depois da conclusão dos estudos.

Não há, até o momento, uma estimativa pública sobre a quantidade de petróleo encontrada ou sobre uma possível data para o início da produção.

A estatal também não apresentou uma projeção de valor econômico para a descoberta.

Por enquanto, está confirmada a existência de petróleo, mas permanecem indefinidos o tamanho e o potencial comercial do reservatório.

Os próximos resultados serão importantes para indicar se o local poderá se transformar em uma nova área de produção da Petrobras.