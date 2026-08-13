Toninho Mittras: de Ferraz de Vasconcelos para uma trajetória marcada pelo trabalho social e pelas comunidades

Candidato a deputado estadual, Toninho Mittras construiu sua trajetória entre o trabalho social, a gestão pública e a articulação de políticas voltadas principalmente às comunidades e às famílias em situação de vulnerabilidade

A história de Toninho Mittras, 50 anos, passa diretamente por Ferraz de Vasconcelos. Embora nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, foi no município do Alto Tietê que parte importante de sua trajetória social e comunitária ganhou força, especialmente por meio de projetos voltados à infância, juventude, qualificação profissional, esporte, cultura e geração de oportunidades.

Casado e pai de dois filhos, Toninho é formado em Marketing, com ênfase em Administração, e em Ciências Sociais, com formação em Antropologia. Também possui MBA em Gestão Pública, MBA em Gestão do Terceiro Setor, pós-graduação em Sociologia e especialização em Antropologia.

UMA HISTÓRIA LIGADA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE

Em Ferraz de Vasconcelos, Toninho esteve entre os idealizadores e administradores do Projeto Guarda Mirim, iniciativa destinada à preparação de adolescentes e jovens para o mercado de trabalho.

Segundo sua trajetória profissional, mais de 600 jovens foram preparados e encaminhados para oportunidades de primeiro emprego por meio do projeto.

A atuação com crianças e adolescentes também levou Toninho a exercer três mandatos como Conselheiro Tutelar. Ele ainda participou do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), onde ocupou as funções de secretário, vice-presidente e presidente

Na área da assistência social, integrou o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), chegando também à presidência do órgão.

A experiência na defesa dos direitos da infância e juventude ultrapassou os limites do município. Toninho foi diretor da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo.

INSTITUTO MITTRAS E O TRABALHO SOCIAL

Em 1999, Toninho fundou o Instituto Mittras, instituição que, ao longo de mais de duas décadas, desenvolveu projetos nas áreas social, cultural, esportiva, tecnológica e de qualificação profissional.

Em Ferraz de Vasconcelos, ações realizadas pelo Instituto e por meio de parcerias contribuíram para a formação profissional de jovens e adultos, incluindo iniciativas desenvolvidas em conjunto com o Sebrae-SP e outras instituições.

Entre os projetos está a Gincana Estudantil, que mobilizou estudantes e comunidades em campanhas de solidariedade. As ações resultaram na arrecadação de toneladas de alimentos e agasalhos destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Outro projeto foi o Esporte Social, que oferecia atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes no contraturno escolar, utilizando esporte, cultura e convivência comunitária como ferramentas de inclusão.

Ainda em Ferraz, Toninho participou da articulação e direcionamento de mais de R$ 3 milhões em emendas para nove entidades sociais, segundo informações de sua trajetória institucional.

QUALIFICAÇÃO E PRIMEIRO EMPREGO

A preparação para o mercado de trabalho também ocupa espaço importante na atuação de Toninho.

Ao longo dos anos, participou da organização de cursos e ações de formação, qualificação e requalificação profissional em parceria com governos, administrações municipais e instituições.

De acordo com os dados apresentados sobre sua trajetória, mais de 5 mil pessoas foram atendidas por essas iniciativas, entre jovens e adultos.

A proposta esteve relacionada à ampliação das possibilidades de inserção profissional e à geração de oportunidades para moradores das comunidades.

EXPERIÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA

Antes de ampliar sua atuação na administração pública, Toninho trabalhou por aproximadamente 15 anos no setor de transporte urbano da cidade de São Paulo, onde exerceu funções de gestão e direção, inclusive na área de Recursos Humanos.

Posteriormente, passou a atuar na administração pública como gestor governamental e também na coordenação regional de um grupo político, aproximando demandas apresentadas pelas comunidades dos espaços de decisão e formulação de políticas públicas.

ATUAÇÃO NAS COMUNIDADES

Nos últimos anos, sua atuação também se concentrou na articulação de demandas relacionadas à infraestrutura e à melhoria dos bairros, principalmente na Zona Leste de São Paulo.

Entre as intervenções mencionadas em sua trajetória estão ações de contenção de córregos para enfrentamento de enchentes, além de:

mais de 80 ruas e trechos asfaltados;

mais de 100 intervenções de iluminação pública;

17 equipamentos de utilização multiuso;

construção, adequação e reforma de 22 campos sintéticos;

apoio e realização de dezenas de atividades culturais.

Os equipamentos multiuso, segundo os dados apresentados, foram destinados a atividades de convivência e socialização e têm capacidade de atender mais de 3 mil pessoas entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

ESPORTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A relação de Toninho com o esporte e a cultura também faz parte dessa trajetória.

Ele participou da organização e viabilização de eventos culturais ligados ao samba no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, além de iniciativas esportivas de diferentes modalidades realizadas por meio de parcerias e convênios.

Para além dos grandes projetos, sua atuação também envolve demandas do cotidiano das comunidades, como regularização fundiária, saneamento, serviços da Sabesp, saúde, zeladoria, iluminação, transporte social, esporte, cultura e apoio a organizações do terceiro setor.

DE FERRAZ PARA NOVOS DESAFIOS

A trajetória de Toninho Mittras reúne mais de duas décadas de atuação social e comunitária.

De Ferraz de Vasconcelos à Zona Leste de São Paulo, sua história passa por projetos voltados à infância e juventude, formação profissional, terceiro setor, esporte, cultura, infraestrutura e articulação de políticas públicas.

Agora, aos 50 anos, Toninho Mittras é candidato a deputado estadual e leva para a disputa eleitoral uma trajetória construída ao longo de décadas de atuação junto às comunidades e de experiência em gestão pública, iniciativa privada e projetos sociais.