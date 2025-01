Adolescente de 14 anos Fica Ferido Após Ser Agredido por um Adulto em Condomínio em Ferraz

Um adolescente de 14 anos sofreu ferimentos graves após ser agredido por um vizinho adulto no condomínio Parque dos Sonhos, localizado em Ferraz de Vasconcelos. O incidente ocorreu quando um grupo de jovens soltou uma bombinha no apartamento em que um deles mora, segundo informações de testemunhas.

Relatos dos amigos do adolescente indicam que eles estavam brincando dentro do apartamento, quando o adulto se irritou com o barulho causado pela bombinha. Ele invadiu o apartamento, armou-se com uma faca e os ameaçou de morte. Também foi mencionado que o vizinho já havia demonstrado comportamentos agressivos anteriormente, incluindo ameaças de morte contra os jovens.

A equipe de resgate foi rapidamente acionada para prestar socorro ao garoto, que sofreu escoriações e machucados, sendo levado ao hospital.

O agressor foi detido pela polícia e conduzido à delegacia para prestar depoimento. As autoridades estão investigando o caso.