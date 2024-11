Donald Trump é eleito Presidente dos Estados Unidos

O republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, de acordo com a projeção do New York Times. O político precisava de 270 delegados para ganhar o colégio eleitoral, e conquistou, até agora, 277, contra 224 de Kamala Harris. Em discurso nesta madrugada, ele prometeu uma “era de ouro” para o país, incluindo fechar fronteiras, cortar impostos e unir os americanos.

Esta será a segunda vez que o empresário ocupa a Casa Branca; ele assumiu o primeiro mandato em 2017 e governou o país até 2021. Durante este período, tornou-se o primeiro presidente a sofrer dois processos de impeachment na Câmara dos Representantes, mas foi absolvido pelo Senado em ambas as ocasiões. Em maio de 2024, ele também se tornou o primeiro ex-presidente americano a ser condenado por um crime. Ele foi considerado culpado na compra do silêncio de Stormy Daniels, atriz de filmes eróticos, para encobrir um escândalo sexual que ameaçava prejudicar sua campanha em 2016.