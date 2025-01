EXCLUSIVO: Foragido da Operação Munditia, Latrell Rompe o Silêncio e Fala com Exclusividade à TV Cenário

A Operação Munditia, deflagrada em abril de 2024 pelo Ministério Público de São Paulo, revelou um esquema de fraudes em licitações públicas com suposto envolvimento de membros de facções criminosas e prefeituras paulistas. Um dos principais alvos da operação é Vagner Borges Dias, conhecido como Latrell Brito, cantor de pagode e empresário. Segundo as investigações, ele seria o líder do esquema criminoso, utilizando sua influência para manipular processos licitatórios e beneficiar empresas ligadas a ele. Durante buscas, armas foram encontradas em sua residência, em Mogi das Cruzes, mas Latrell não foi localizado e permanece foragido.

No entanto, Latrell ofereceu um relato exclusivo à TV Cenário, onde rebateu as acusações e narrou sua trajetória de vida.