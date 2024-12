Festa do branco do Fundo Social de Itaquá reúne 700 convidados com glamour de Las Vegas

Evento beneficente é realizado anualmente desde 2021

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba mais uma vez encantou e divertiu os 700 convidados na quarta edição do jantar beneficente, que entregou todo o glamour de Las Vegas. A festa do branco realizada no Arufest na quinta-feira (12) ocorre anualmente desde 2021 para angariar recursos para as ações sociais do órgão no ano seguinte.

Os convidados puderam se divertir com um totem que fazia a impressão polaroid com a identidade visual da festa, pontos instagramáveis para uso livre, cassino com sete opções de jogos, roleta com shots de tequila servidos por personagens vestidas de cartas de baralho e fazer a renovação de votos com personagens de Marilyn Monroe e Elvis Presley.

Com mesas decoradas de preto e vermelho que remetiam aos jogos de cassino, além das dez opções de entrada, no jantar foi servido raviolli ao molho branco e risoto de tomate fresco com trufas brancas e tiras de filé mignon, havia um bar no meio do salão servindo caipirinha, gin e licor, e os garçons serviram nas mesas cerveja, refrigerante, limonada e água, bem como panacota de sobremesa.

Foi feita a exibição do vídeo institucional e em seguida ocorreu performances de pirofagia e casal aéreo. Nos intervalos, o dj Mario André comandou o som. No cerimonial, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues, agradeceu aos convidados e aos patrocinadores Itaquareia, JNT, Layout Gráfica, Plena Saúde, Sucalog e Viana por abraçarem a causa.

“Gostaria de agradecer a presença dos convidados, aos patrocinadores, à minha família e à minha equipe pelo comprometimento com a realização da festa. Todos vocês foram importantes para o êxito desse evento e sejam todos bem-vindos à festa de Las Vegas”, declarou. Antes dos shows, foi feito o sorteio de vinhos, maletas de poker e jantar.

A Nigro Entretenimento promoveu quatro shows em formato inovador, tendo como atrações Afonso Nigro, Toni Garrido, Paula Lima (que substituiu Paulo Miklos por questões de saúde) e Buchecha. Foi um grande encontro de amigos, com apresentações solo e em dupla trazendo sucessos da música popular brasileira.

“A festa está linda e cada ano surpreende mais. Deixo meus parabéns a toda a equipe do Fundo Social, em especial à minha esposa por toda a dedicação, e a todos os patrocinadores. É muito importante essa parceria para que o Fundo consiga ajudar a quem precisa. Vamos juntos fazer mais pela população de Itaquá em 2025”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.