Jaque Ricarte Estética e Emagrecimento celebra 16 anos de história em Ferraz de Vasconcelos

No último sábado (23), a clínica Jaque Ricarte Estética e Emagrecimento celebrou seus 16 anos de história com um evento especial realizado em Ferraz de Vasconcelos. Das 10h às 14h, pacientes, amigos e convidados se reuniram para marcar essa data tão significativa, em uma festa cheia de gratidão.

A fundadora, Dra. Jaque Ricarte, aproveitou a ocasião para expressar sua gratidão pela trajetória construída ao lado dos pacientes. “São 16 anos de história e não foi fácil, mas ter todos vocês aqui me faz todas as vezes acordar, sair da minha casa e falar assim: Eu preciso, é por vocês. Muito obrigada por todos vocês, vocês são muito especiais na minha vida, vocês são a resposta da minha oração”, disse a Dra. Jaque, encerrando com uma oração de agradecimento.

A festa foi cuidadosamente planejada para oferecer uma experiência memorável a todos os presentes. Entre os destaques do evento estiveram:

– Mesa de delícias: Com opções saborosas e saudáveis para atender a todos os gostos.

– Condições especiais: Promoções exclusivas para os tratamentos mais queridos pelos pacientes.

– Roleta de prêmios: Cada participante teve a chance de ganhar um presente especial ao girar a roleta.

– Música ao vivo: A festa contou com um saxofonista, que trouxe um toque único à celebração.

Uma trajetória de sucesso

A clínica, localizada na Av. Humberto de Campos, 62, na Vila Correa, em Ferraz de Vasconcelos (SP), atua há 16 anos na área de estética e emagrecimento, consolidando-se como referência em Ferraz de Vasconcelos e região. A história da Jaque Ricarte Estética e Emagrecimento é marcada pelo compromisso com a qualidade e pela relação de confiança construída com seus pacientes.

Dra. Jaque também fez questão de agradecer não apenas aos que compareceram, mas a todos que, de alguma forma, enviaram mensagens de carinho. “Muito obrigada a todos vocês que vieram e a você que não veio, mas separou um tempo para me mandar uma mensagem. Muito obrigada pelo carinho de vocês”, destacou.