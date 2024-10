Lucas Ferrari será o novo presidente da Câmara de Poá

Embora a votação para a escolha dos novos presidentes das câmaras municipais em todo o país esteja marcada para 1º de janeiro de 2025, quando os eleitos tomarão posse, nossa equipe de reportagem apurou com exclusividade que o nome que comandará o Legislativo de Poá no próximo biênio será o do vereador Lucas Ferrari (PL), o mais votado nas eleições de 6 de outubro, com 2.220 votos.

A decisão foi tomada após uma reunião entre os partidos: Além do PL, que conta com os vereadores Lucas Ferrari, Fábio Surú e Elcio Lopes, participaram do encontro o Republicanos, com Gian Lopes e Fabinho do São José; o Podemos, com Emerson Dentinho e Renato da Padaria; e o PSB, representado pelo vereador Rogerinho.

Durante a reunião, o grupo definiu, além da presidência da Casa, uma estratégia clara: não ser oposição ao governo de Saulo Sousa, prefeito eleito na última eleição, mas sim atuar em parceria para promover o desenvolvimento da cidade. “Poá sofreu muito com o desgoverno na última gestão. Não estamos aqui para criar oposição, mas para ajudar o prefeito a reconstruir a cidade. Mostramos nosso valor nas urnas e agora é hora de retribuir isso com trabalho, e não com confusão”, afirmou Lucas Ferrari.

A partir da próxima legislatura, a Câmara Municipal de Poá passará a contar com 13 vereadores, em conformidade com o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2021, que alterou o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Orgânica do Município, reduzindo o número de cadeiras de 17 para 13.

Com o apoio de 8 dos 13 vereadores, a eleição de Lucas Ferrari para a presidência da Câmara parece certa, a menos que ocorram mudanças inesperadas até o dia 1º de janeiro.