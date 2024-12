Mogi Shopping sorteará carro 0km elétrico na promoção de Natal

Prêmio da campanha deste ano será um GWM Ora; clientes também ganham panetone na troca de notas fiscais. Corais natalinos, concerto com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e apresentações de pianistas estão na programação

O Mogi Shopping vai sortear um GWM Ora zero quilômetro elétrico e presenteará clientes com panetones na campanha de Natal deste ano. O empreendimento também proporcionará shows de corais, apresentações de pianistas e concerto especial de Natal com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes neste mês.

Para participar da promoção, basta juntar R$ 700 em compras realizadas entre 2 de dezembro e 5 de janeiro, nas lojas e quiosque participantes, e cadastrar no programa “Juntos”, por meio do aplicativo (APP) do shopping, para receber um número da sorte.

Clientes devem tirar fotos dos cupons fiscais de compras e enviar via aplicativo para gerar pontos para o número da sorte. Quem não tem cadastro pode baixar o APP, clicar na aba do “Juntos”, aderir ao programa de benefícios e seguir com o envio das notas de compras.

O sorteio que premiará um cliente do centro de compras com um carro zero elétrico será pela Loteria Federal do dia 8 de janeiro de 2025 e o resultado será divulgado no dia 10, nas redes sociais do shopping.

Cadastrando notas no valor total ou soma de R$ 700, o cliente ganha um panetone Mogi Shopping by Ofner (limitado a 1 por CPF e enquanto durar o estoque). O brinde deve ser retirado no balcão de trocas da campanha, na Praça Boulevard, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e das 14h às 20h aos domingos, até o fim do mês (só não funcionará nos dias 25 e 31).

O regulamento completo da promoção está disponível para consulta no site do empreendimento (www.mogishopping.com.br).

Apresentações musicais

Durante o mês, o empreendimento proporcionará apresentações de corais natalinos e de pianistas, gratuitamente, aos visitantes, na Praça de Eventos.

No dia 10, será a vez da Banda Santa Cecília, às 19h; dia 11, Colégio Interativo, às 19h; nos dias 12 e 17, novamente, Banda Santa Cecília, às 19h; dia 18 tem Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica, às 20h; e no dia 19, Orquestra do Instituto Anna de Moura, às 19h. A programação teve início na quinta-feira (5) com o coral de crianças do Colégio Brasilis e o Coral Luciana Massaro nessa sexta (6).

A programação traz apresentações de piano nos dias 9 e 12 das 12h30 às 14h; no dia 13 das 19h às 21h; dia 16, das 12h30 às 14h; e dia 20, das 19h às 21h.

“Natal dos Brinquedos”

Os clientes também podem visitar o cenário natalino, instalado na Praça de Eventos, com o tema “Natal dos Brinquedos”.

E o Papai Noel está no shopping para receber as crianças todos os dias: de segunda a sábado, das 15h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, até dia 23 de dezembro; no dia 24, véspera de Natal, ele atenderá das 11h às 18h. O Espaço do Noel fica na Praça Boulevard.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.