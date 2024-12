Pedro Ishi e Said Raful são diplomados ao Executivo municipal em Suzano

Cerimônia no Teatro Dr. Armando de Ré marcou a oficialização dos mandatos 2025-2028

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré sediou nesta segunda-feira (16/12) a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em Suzano nas últimas eleições municipais, realizadas em 6 de outubro. Na ocasião, o prefeito eleito Pedro Ishi (PL) e o vice-prefeito eleito, Said Raful (PSD), receberam das mãos do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e do juiz Eduardo Calvert os certificados assinados pela junta eleitoral, reafirmando a aptidão para o exercício do mandato de 2025-2028.

Além dos cargos no Executivo municipal, a cerimônia também marcou a oficialização dos vereadores eleitos no último pleito, totalizando 19 parlamentares aptos ao cargo a partir do próximo ano. Durante a abertura da solenidade, o juiz eleitoral Eduardo Calvert reforçou a importância do ato. “Hoje finalizamos uma etapa importante. Neste ano, em Suzano, tivemos um processo eleitoral limpo, democrático e muito tranquilo. Isso demonstra a maturidade da sociedade suzanense no exercício da cidadania, bem como de cada candidato e candidata que se dispôs à corrida no pleito eleitoral”, destacou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou os candidatos eleitos e comentou sobre a relevância deste momento. “Hoje é mais um dia histórico para os meus oito anos de gestão, pois estamos finalizando esse mandato com o sentimento de dever cumprido em saber que vamos deixar Suzano em ótimas mãos. Cumprimento o prefeito e o vice-prefeito eleitos, bem como os vereadores que receberam de forma merecida este diploma. Suzano é uma obra inacabada, mas deixamos um legado de trabalho que terá prosseguimento. Contem comigo e com a Larissa nessa nova fase de continuidade para que a cidade siga avançando”, disse ao agradecer e acenar à primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Por sua vez, Pedro Ishi agradeceu a confiança dos suzanenses. “Recebemos mais de 124 mil votos, uma marca histórica que coloca a nossa chapa como a mais votada da cidade em todos esses anos. Agradeço primeiramente a Deus, por oportunizar todas as conquistas até aqui, e à população de Suzano que depositou este voto de confiança em nosso mandato de continuidade ao legado da gestão Ashiuchi. A nossa responsabilidade é com as famílias suzanenses e vamos honrar esse compromisso todos os dias, trabalhando de domingo a domingo”, reforçou.

Também receberam os certificados os vereadores eleitos Leandro Alves de Faria, o Leandrinho (PL); Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado (PSD); Marcos Antonio dos Santos, o Maizena (PRD); Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde (PL); Artur Takayama (PL); Rogério Castilho (PSB); Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt (PL); Max Eleno Benedito, o Max do Futebol (PL); Andŕe Chiang (PL); Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG (PRD); Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União); André Marcos de Abreu, o Pacola (PSD); Jaime Siunte (Avante); Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro (PCdoB); Dirceu Carlos da Silva, o Dirceu Filho do Carlão da Limpeza (Republicanos); João Batista Nogueira De Azevedo, o João Sabugo (PRD); José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira (MDB); André Dourado (PT); e Benedito Dos Santos Moraes, o Inhame (MDB).

A solenidade também foi acompanhada pela futura primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul, e pela esposa de Said Raful, Eloisa Cirino; pelo presidente da Câmara Municipal de Suzano, Joaquim Rosa (PL); pelo vereador Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus (Republicanos); pelo juiz diretor do Fórum de Suzano, Paulo Eduardo Marsiglia; pelos promotores Flávio Zamponi Santiago e Gabriel de Moura Bahls; pelo presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui; e pelas chefes de cartório Carla Patrícia de Araújo (181ª Zona Eleitoral) e Antônia Izânia Alves do Nascimento (415ª Zona Eleitoral).

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Paulo Pavione (Comunicação Pública), Afrânio Evaristo (Segurança Cidadã), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Arnaldo Marin Júnior (Esportes e Lazer), Alex Santos (Governo) e Diego Ferreira (Saúde), além do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.