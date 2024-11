Preço da carne de frango aumentou pelo terceiro mês consecutivo no Brasil

O preço da carne de frango aumentou pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Os pesquisadores explicam que o valor elevado da carne bovina contribui para o encarecimento do produto. Isso porque o consumidor procura por alternativas mais acessíveis, o que acaba provocando o aumento da demanda pela ave.

A avicultura de corte apresentou um mês de alta expressiva dos preços no atacado e mercados independentes do vivo, de acordo com o analista de Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, a avicultura de corte brasileira em outubro passou por um período de muita movimentação no atacado.

A expectativa do analista é de que esse movimento de alta persista, considerando o atual cenário delimitado para a carne bovina, proteína concorrente que segue em processo de encarecimento. “Com isso, o cenário remete a uma maior demanda das proteínas substitutas, em especial a carne de frango”, explicou.