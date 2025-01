No dia 20 de janeiro, às 9h, o Brasil será presenteado com o retorno do programa jornalístico matinal mais completo e dinâmico, agora com novidades que vão transformar suas manhãs! E quem estará à frente desse projeto é ninguém menos que o experiente Jornalista Jairzinho Ambrósio, CEO do Grupo Cenário de Comunicação, com mais de 20 anos de trajetória no jornalismo.

Jairzinho traz toda a sua credibilidade, carisma e expertise para liderar um programa que combina informação, utilidade pública e entretenimento, conectando você com os principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

As grandes novidades do Bom Dia Cenário News

O programa chega com quadros inéditos, criados especialmente para trazer informação, inspiração e interação:

📌 Falando sobre Autismo com Kaká – Um espaço de acolhimento e conhecimento sobre autismo.

📌 Fique Sabendo com Juliane Gallo – Atualizações e curiosidades que fazem diferença no seu dia.

📌 Cenário Cultural com Glória Barbosa – Tudo sobre o universo da arte e cultura.

📌 Rota da Segurança com Coronel Daniele Cristina – Dicas valiosas para proteger você e sua família.

📌 O Povo Fala com Obaminha – Sua voz ganha espaço para ser ouvida!

📌 Momento Aprender com José Augusto Viana Neto, presidente do CRECI-SP – Um quadro que traz informações valiosas sobre o mercado imobiliário e conhecimento para seu crescimento pessoal e profissional.

Além disso, o programa promete uma cobertura completa dos principais estados do país, com apuração séria e responsável, além de se consolidar como a linha direta entre você e o poder público, destacando demandas do dia a dia e cobrando soluções.

E para deixar tudo ainda mais especial:

• Sorteios semanais de prêmios incríveis para os internautas.

• Entrevistas exclusivas com grandes nomes da política, cultura e muito mais.

Marque na agenda!

No dia 20 de janeiro, às 9h, o ‘Bom Dia Cenário News’ estreia com tudo, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, pronto para ser a sua principal companhia matinal. Com Jairzinho Ambrósio no comando, o jornalismo ganha uma nova força e você, um programa feito para transformar seu dia!