Quaest: piora a avaliação da gestão Tarcísio de Freitas na segurança pública de SP

Uma nova pesquisa da Quaest, divulgada na quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, mostra uma piora na avaliação da gestão do governador Tarcísio de Freitas na segurança pública de São Paulo. A pesquisa revela que 37% dos entrevistados avaliam negativamente a gestão dele nessa área, marcando um aumento em relação aos 31% registrados em abril de 2024. Esse levantamento foi realizado entre os dias 4 e 9 de dezembro, logo após uma série de casos de violência policial que abalaram a opinião pública.

Além da segurança pública, a pesquisa também destacou uma piora na avaliação de outras áreas importantes da gestão de Tarcísio, como saúde, transporte público e educação. Apesar disso, a avaliação geral do governo manteve-se estável, com 61% dos entrevistados aprovando a gestão do governador. Esse dado mostra que, embora haja uma insatisfação crescente em áreas específicas, a percepção geral do governo não sofreu alterações significativas.

A divulgação desses dados ocorre em um momento crucial, evidenciando os desafios que a administração estadual enfrenta em termos de políticas públicas e a necessidade de ações mais efetivas para melhorar a segurança e outros serviços essenciais para a população de São Paulo.