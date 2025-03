Emprega Ferraz edição especial das mulheres reúne 300 candidatas na Casa da Mulher

Mais uma edição do ‘Emprega Ferraz’ edição especial para mulheres foi realizada com sucesso pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos nesta quarta-feira, dia 12, na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, no Jardim Ferrazense. Foram oferecidas 160 vagas de emprego, sendo 120 na área da saúde para diversas funções. É a primeira vez que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura consegue oferecer vagas deste setor para os seus processos seletivos, fechando uma parceria inédita com a Rede D’Or que tem várias unidades e hospitais em São Paulo. Além disso, outras duas empresas participaram da seleção como a Winnover, de Mogi das Cruzes e a rede de Supermercados Semar. A realização desta edição também foi uma parceria com a Coordenadoria da Mulher e a Casa da Mulher, que disponibilizaram o espaço.



Na abertura da seleção, a coordenadora da Mulher, Juliane Gallo, conversou com as candidatas explicando como funciona a Casa da Mulher, os serviços oferecidos como aula de dança, atividades culturais, atendimento psicológico, assistente social e uma equipe multidisciplinar para atender as ferrazenses, além da programação especial criada para valorizar o público feminino, especialmente neste mês.



O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, reafirmou que este é um dos vários eventos que representam todo o empenho e garra em estabelecer parcerias de sucesso com empresas do município e da região. Cada um dos representantes das empresas que ofereceram vagas se apresentou, dando detalhes das vagas e desejando boa sorte. Para Balke, as mulheres que estão em busca de emprego não devem desistir: “Estamos empenhados em buscar vagas para todas vocês. Se não deu certo hoje, não desistam”, afirmou ele, reafirmando o compromisso de trazer toda semana novas vagas de emprego, parcerias e cursos profissionalizantes para o município.

A prefeita Priscila Gambale participou da abertura do processo seletivo e conversou com as candidatas: “Esta é uma grande oportunidade para a mulher conseguir uma vaga de emprego, ter a sua renda, além das várias ações de valorização e empoderamento realizada para as mulheres do município”, disse. Os vereadores Valtinho do Som e Professora Selma também prestigiaram o evento.

A técnica de enfermagem Simone Jesus de Abreu, veio de longe para disputar uma vaga em Ferraz. Ela chegou cinco horas da manhã e estava toda de branco para tentar uma vaga de técnica de enfermagem. Moradora de Mauá, ela não perdeu as esperanças e veio devidamente trajada para dar sorte: “Temos que tentar e eu tenho certeza que vou conseguir sair daqui com o meu emprego garantido”, afirmou.–