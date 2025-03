Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guararema recebe doações de Imposto de Renda

Com apoio da Prefeitura de Guararema, doações feitas ao FMDCA são aplicadas em iniciativas voltadas à infância e juventude

Os moradores de Guararema que declaram o Imposto de Renda podem contribuir diretamente para ações voltadas ao bem-estar de crianças e adolescentes do município. A doação, que não gera custos adicionais ao contribuinte, pode ser feita até o dia 30 de maio e destina parte do imposto devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). Com apoio da Prefeitura de Guararema, os valores arrecadados são utilizados para financiar projetos sociais voltados à educação, saúde, cultura, lazer e assistência a jovens em situação de vulnerabilidade.

O processo para doar é simples: ao preencher a Declaração do Imposto de Renda no programa da Receita Federal, basta acessar a opção “Doações Diretamente na Declaração – ECA”, selecionar o Fundo Municipal de Guararema (CNPJ 15.794.272/0001-88) e emitir o DARF correspondente ao valor calculado automaticamente pelo sistema. Após o pagamento do documento, que deve ser feito até 30 de maio de 2025, é necessário encaminhar uma cópia do comprovante quitado para o e-mail cmdca@guararema.sp.gov.br, junto com os dados pessoais do doador (nome, CPF, endereço e telefone).

A destinação do Imposto de Renda para o Fundo Municipal é uma forma de incentivar políticas públicas voltadas à infância e juventude, garantindo que os recursos fiquem no próprio município e sejam aplicados em projetos locais. Essa contribuição pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, respeitando os limites estabelecidos pela legislação tributária.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reforça a importância dessa iniciativa e convida os contribuintes a participarem da campanha, fazendo a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4693-1271.