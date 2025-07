Ferraz de Vasconcelos recebe ação do Programa Habilita Brasil nos dias 25 e 26 de julho

Projeto já realizou o sonho de milhares de brasileiros ao oferecer condições acessíveis para obtenção da CNH

O sonho de conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com qualidade, economia e atendimento acessível está mais perto de se tornar realidade para os moradores de Ferraz de Vasconcelos. Nos dias 25 e 26 de julho, a cidade receberá uma grande ação presencial do Programa Habilita Brasil, considerado o maior movimento de popularização da habilitação do país.

A ação acontecerá na Auto Escola BR, localizada na Avenida Governador Jânio Quadros, 500, no Parque Dourado, próxima à Delegacia de Polícia. Durante os dois dias, interessados poderão obter informações, tirar dúvidas e se cadastrar para participar do programa, que oferece condições populares, vagas limitadas e atendimento no local.

Com mais de 12 anos de atuação, o Habilita Brasil já transformou a vida de milhares de brasileiros em diversas regiões do país, promovendo o acesso à habilitação com preços mais acessíveis, suporte ao aluno e benefícios exclusivos para quem sonha em dirigir.

“Essa é uma oportunidade real de inclusão e mobilidade. Muitas pessoas deixam de tirar a CNH por causa dos altos custos, e o programa vem justamente para democratizar esse processo”, explica a organização do Habilita Brasil.

Os atendimentos em Ferraz acontecerão das 9h às 17h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (11) 4678-4547 ou WhatsApp (11) 94780-2377.

Serviço:

📍 Auto Escola BR – Av. Gov. Jânio Quadros, 500 – Parque Dourado – Ferraz de Vasconcelos (ao lado da delegacia)

📅 Dias 25 e 26 de julho

🕘 Das 9h às 17h

📞 Informações: (11) 4678-4547

📱 WhatsApp: (11) 94780-2377