Queda de avião ultraleve na Itália deixa dois mortos e interdita rodovia

Um avião ultraleve caiu nesta terça-feira (23) sobre a rodovia Corda Molle, na região de Brescia, norte da Itália, provocando a morte de duas pessoas. A aeronave partiu da cidade de Piacenza e seguia em direção a Milão quando perdeu altitude e colidiu com o solo.

Imagens de câmeras de segurança da via registraram o momento em que o avião despenca em linha reta e atinge o asfalto, causando uma explosão. As duas vítimas, que estavam a bordo, não resistiram ao impacto seguido de incêndio.

No momento da queda, veículos passavam pelo local e foram atingidos por partes da aeronave e pelas chamas. De acordo com os bombeiros, ao menos dois motoristas precisaram de atendimento médico, mas sofreram apenas ferimentos leves.

O modelo envolvido no acidente é um Promecc Aerospace Freccia, uma aeronave ultraleve com cerca de 7 metros de comprimento e envergadura de 9 metros, capaz de voar a até 250 km/h.

A rodovia foi parcialmente interditada para a atuação das equipes de resgate e investigação. As autoridades italianas, incluindo a Polícia de Milão, estão apurando as causas do acidente.