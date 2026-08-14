Agiliza SUS zera filas de especialidades e supera 16,7 mil atendimentos em 2026 em Itaquá

Programa já eliminou a espera em gastroenterologia, proctologia, vasectomia e pequenos procedimentos, além de reduzir filas de exames e realizar mais de 105 mil atendimentos em 2025

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou o acesso da população aos serviços da rede municipal e avançou na redução das filas de espera por consultas, exames e procedimentos por meio do programa Agiliza SUS. Entre os resultados mais expressivos estão a zeragem das filas de gastroenterologia adulto, proctologia adulto, vasectomia e pequenos procedimentos, especialmente os dermatológicos realizados na rede municipal.

Na gastroenterologia adulto e na proctologia adulto, além da eliminação da fila reprimida, o tempo médio atual de espera está entre 15 e 20 dias. Também foi zerada a fila de vasectomia e a de pequenos procedimentos, com destaque para os atendimentos dermatológicos realizados pela rede municipal.

O programa também promoveu redução nas filas de exames especializados, entre eles ultrassonografia, mamografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, ampliando a capacidade de atendimento da rede e dando maior agilidade ao diagnóstico e ao acompanhamento dos pacientes.

Em 2026, o Agiliza SUS já contabiliza 16.722 atendimentos, entre consultas, exames, ações de saúde e atendimentos realizados na carreta do Ministério da Saúde. Desse total, foram realizados 6.412 atendimentos entre consultas e exames de imagem, 6.140 exames de sangue, 377 atendimentos em ações de saúde, incluindo vacinação e atendimento odontológico, e 3.693 consultas e exames por meio da carreta do Ministério da Saúde, além de 29 encaixes.

“O Agiliza SUS nasceu com um propósito muito claro: reduzir filas e assegurar que o cidadão tenha acesso à saúde no tempo adequado. A eliminação da espera em especialidades e procedimentos demonstra que estamos conseguindo transformar uma demanda historicamente reprimida em atendimento efetivo e ampliar a oferta, com estratégias para atender quem aguardava há mais tempo”, afirmou o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.

Mais de 105 mil atendimentos em 2025

O Agiliza SUS foi implantado em fevereiro de 2025 diante de um cenário de aproximadamente 50 mil solicitações reprimidas, acumuladas ao longo dos anos entre consultas, exames, procedimentos e atendimentos especializados.

A meta inicial estabelecida para 2025 era ofertar cerca de 35 mil vagas. O planejamento, porém, foi amplamente superado. Entre fevereiro e dezembro daquele ano, foram 115.081 vagas ofertadas e 105.162 atendimentos realizados, contribuindo para uma redução aproximada de 70% das filas existentes no momento da implantação do programa.

Outro resultado de destaque foi a realização de mil cirurgias de catarata por meio de uma parceria especializada. A iniciativa contemplou consultas, exames pré-operatórios, procedimento cirúrgico, fornecimento de medicamentos e acompanhamento pós-operatório, permitindo reduzir aproximadamente 80% da fila existente para esse atendimento.

Estratégias ampliam atendimento em 2026

Neste ano, o Agiliza SUS deu continuidade à estratégia de ampliação do acesso e passou a atuar também em frentes específicas de atendimento. Entre as iniciativas desenvolvidas está a parceria com a carreta do Ministério da Saúde, com foco especialmente na saúde da mulher.

A ação disponibilizou exames de mamografia e ultrassonografia transvaginal, além do acompanhamento dos casos identificados com alterações. Quando necessário, as pacientes foram encaminhadas para exames complementares, biópsias, colposcopias e consultas especializadas. Somente essa iniciativa contabilizou 3.693 consultas e exames no levantamento mais recente.

Outra frente de trabalho foi a reorganização da fila de exames laboratoriais. Entre janeiro e maio de 2026, foram antecipadas as coletas de exames de sangue de 3.422 pacientes que aguardavam agendamento.

A partir dos resultados, foi estruturada uma linha de cuidado complementar, com avaliações clínicas, exames adicionais e encaminhamentos para atendimentos especializados. Até o momento, 1.256 pacientes já foram acompanhados dentro dessa estratégia.

O município também mantém a ampliação da oferta complementar de exames especializados, incluindo mamografia, tomografia, densitometria óssea e ressonância magnética, fortalecendo a capacidade de atendimento da rede.

“O trabalho que estamos realizando demonstra que enfrentar filas exige mais do que ampliar a quantidade de vagas: é necessário organizar fluxos, identificar demandas prioritárias e construir linhas de cuidado capazes de acompanhar o paciente de forma integral. Quando há planejamento e gestão, uma espera acumulada pode ser convertida em atendimento concreto“, concluiu o prefeito Eduardo Boigues.