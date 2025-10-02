Hungria Hip Hop é internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol

.

O cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria Hip Hop, de 34 anos, foi internado na manhã desta quinta-feira (2), no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar sintomas de uma possível intoxicação por metanol.

De acordo com boletim médico, o artista chegou ao hospital com fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, quadro clínico compatível com esse tipo de intoxicação. Apesar da gravidade, Hungria já se encontra fora de risco iminente e segue em acompanhamento especializado.

A assessoria do cantor informou que a suspeita é de que ele tenha consumido bebida adulterada, o que remete a outros episódios recentes registrados no país. A Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar a origem da contaminação.

Em decorrência da internação, o show que Hungria faria nesta sexta-feira (3), em Ribeirão das Neves (MG), foi cancelado. A equipe do cantor também anunciou que os compromissos previstos para o fim de semana serão remarcados, priorizando sua recuperação.

Até o momento, a Secretaria de Saúde do DF não confirmou oficialmente nenhum caso de intoxicação por metanol na capital.