Guararema não terá “Cidade Natal” em 2025; prefeitura fala em novo formato para os próximos anos

Guararema não vai realizar neste ano o tradicional evento “Cidade Natal”, que costumava iluminar e atrair visitantes de várias regiões.

A última edição, chamada “Natal Luz”, aconteceu entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Já em 2024, o evento foi cancelado pela prefeitura, que alegou a necessidade de redirecionar o alto investimento do espetáculo para áreas prioritárias, principalmente a saúde.

Agora, em 2025, a festa também não será retomada. Segundo a administração, a decisão tem relação com a prioridade em obras e serviços essenciais, como a finalização do Hospital Municipal, a construção do prédio da APAE, novas escolas, ginásios poliesportivos e a reforma do Teatro Municipal.

Nossa redação questionou a gestão sobre a ausência do evento, já que comerciantes e moradores pedem mais transparência e aviso prévio para se planejar.

Em nota, a prefeitura informou que está estudando um novo modelo para o projeto. A resposta oficial diz:

“A Prefeitura de Guararema organizará programação natalina em novo formato com foco em atrações gastronômicas, em razão dos altos investimentos necessários para a realização de uma edição completa do Guararema Cidade Natal. A Administração Municipal segue empenhada na definição das diretrizes do projeto e, em breve, todas as informações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.”

Ou seja, neste ano a cidade terá programação natalina, mas não no formato grandioso que marcou edições anteriores. O futuro do evento segue em avaliação e pode ganhar uma nova identidade nos próximos anos.