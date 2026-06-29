Brasil encara Japão em duelo decisivo por vaga nas oitavas da Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira enfrenta os japoneses nesta segunda-feira (29), em Houston, buscando confirmar o favoritismo e avançar às oitavas de final do Mundial. Apesar do histórico favorável ao Brasil, o Japão chega embalado por uma sequência invicta e confiante após vitória inédita sobre os brasileiros em 2025.

Brasil e Japão disputam vaga nas oitavas da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 14h (horário de Brasília), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, e vale vaga nas oitavas de final da competição.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que fizeram boas campanhas na fase de grupos. O Brasil terminou na liderança do Grupo C, enquanto os japoneses avançaram como vice-líderes do Grupo F.

Embora o retrospecto favoreça amplamente a equipe comandada por Carlo Ancelotti, o duelo promete equilíbrio. Isso porque o Japão vive um dos melhores momentos de sua história e chega motivado após conquistar, em outubro de 2025, sua primeira vitória sobre a Seleção Brasileira.

Brasil tenta confirmar favoritismo após campanha consistente

A Seleção Brasileira chega embalada para o mata-mata depois de uma fase de grupos sólida. A equipe empatou por 1 a 1 com Marrocos na estreia e depois venceu Haiti e Escócia por 3 a 0, garantindo a liderança da chave graças ao saldo de gols.

A vitória diante dos escoceses aumentou a confiança do elenco e praticamente confirmou a manutenção da base titular utilizada por Carlo Ancelotti.

O principal desfalque brasileiro segue sendo Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Em compensação, Neymar, recuperado de um problema na panturrilha, voltou a atuar na última rodada. Apesar disso, a tendência é que o camisa 10 comece novamente no banco de reservas.

Após retornar aos gramados em uma Copa do Mundo, Neymar revelou a emoção vivida no vestiário.

“Foi um alívio enorme voltar a vestir a camisa da Seleção em uma Copa do Mundo. Sempre foi um sonho viver esse momento novamente.”

Japão aposta na melhor geração de sua história

Do outro lado estará um Japão que acredita ser capaz de surpreender mais uma vez.

A equipe comandada por Hajime Moriyasu chega invicta há nove meses e acumula uma campanha extremamente consistente desde o início das Eliminatórias Asiáticas.

Na primeira fase do Mundial, os japoneses empataram com Holanda por 2 a 2, aplicaram uma goleada por 4 a 0 sobre a Tunísia e encerraram a fase de grupos com empate diante da Suécia.

Mais do que os resultados recentes, o que alimenta a confiança japonesa é o crescimento constante da seleção nos últimos anos.

Sob o comando de Moriyasu desde 2018, o Japão conquistou vitórias históricas sobre Alemanha e Espanha na Copa de 2022, goleou novamente os alemães em amistoso posteriormente e, em 2025, derrotou o Brasil pela primeira vez na história ao virar um amistoso de 2 a 0 para 3 a 2.

O treinador acredita que sua equipe pode competir de igual para igual contra qualquer seleção do planeta e mantém o discurso de que o Japão sonha com um título inédito da Copa do Mundo.

Retrospecto ainda favorece amplamente o Brasil

Apesar da evolução japonesa, o histórico do confronto continua sendo amplamente favorável ao Brasil.

As duas seleções já se enfrentaram 14 vezes, com 11 vitórias brasileiras, dois empates e apenas uma vitória japonesa.

O único triunfo dos asiáticos aconteceu justamente no amistoso realizado em Tóquio, em outubro de 2025, quando o Japão protagonizou uma virada histórica diante da Seleção Brasileira.

Em Copas do Mundo, o único encontro ocorreu em 2006, quando o Brasil venceu por 4 a 1 na fase de grupos.

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Japão por diversas plataformas.

A transmissão será feita pela TV Globo, sportv, ge.tv, ge.globo, SBT e CazéTV. O portal ge também fará a cobertura em tempo real, com todos os lances da partida.

Provável escalação do Brasil

Carlo Ancelotti deve repetir praticamente a equipe que goleou a Escócia.

A provável formação brasileira tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

O único desfalque confirmado é Raphinha, lesionado.

Provável escalação do Japão

O técnico Hajime Moriyasu deve manter seu tradicional esquema com três zagueiros, mas possui dúvidas importantes.

A provável equipe japonesa conta com Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (ou Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda, Daichi Kamada e Ayase Ueda.

O principal desfalque é Takefusa Kubo, que segue fora por causa de uma lesão no joelho.

Arbitragem da partida

A partida será comandada pelo árbitro italiano Maurizio Mariani.

Os assistentes serão Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, também da Itália. O quarto árbitro será o suíço Sandro Schaerer, enquanto Stephane de Almeida, da Suíça, atuará como assistente reserva.

Expectativa para um dos confrontos mais equilibrados da segunda fase

Mesmo carregando o favoritismo pelo peso da camisa e pelo histórico positivo, o Brasil sabe que terá pela frente um adversário muito diferente daquele encontrado em décadas anteriores.

O Japão consolidou um projeto de longo prazo, desenvolveu uma geração experiente que atua nas principais ligas da Europa e chega à Copa com confiança elevada após uma sequência expressiva de resultados.

Para a Seleção Brasileira, vencer significa manter vivo o sonho do hexacampeonato. Já para os japoneses, eliminar o Brasil representaria mais um capítulo histórico em uma trajetória que busca colocar o país definitivamente entre as grandes potências do futebol mundial.