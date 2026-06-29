Pesquisa Nexus/BTG aponta Lula à frente em cenários de segundo turno e mostra empate técnico na rejeição com Flávio Bolsonaro

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (29) indica vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diferentes simulações para a eleição presidencial de 2026. A pesquisa também revela que Lula e Flávio Bolsonaro possuem índices de rejeição elevados e próximos entre o eleitorado.

Lula lidera todos os cenários de segundo turno avaliados

A mais recente pesquisa Nexus/BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (29), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em vantagem em todas as simulações de segundo turno realizadas pelo instituto para a eleição presidencial de 2026.

Nos três cenários testados, Lula supera seus adversários com margem superior à registrada por eles, mantendo vantagem mesmo diante de diferentes nomes da oposição.

Na disputa contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o atual presidente registra 48% das intenções de voto, enquanto Zema aparece com 38%. Outros 13% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 2% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em outro cenário, contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula alcança 47%, contra 39% do adversário. Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 12%, enquanto 2% dos entrevistados não responderam.

Já diante de Renan Santos, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL) e filiado ao partido Missão, o presidente amplia a vantagem. Lula aparece com 48%, enquanto Renan registra 36% das intenções de voto. Nesse cenário, 15% optaram por branco, nulo ou nenhum dos candidatos e 2% não souberam responder.

Levantamento também mede rejeição dos pré-candidatos

Além das simulações eleitorais, o instituto avaliou o índice de rejeição de possíveis candidatos à Presidência.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 51% de rejeição, sendo o nome com o maior percentual entre os dois principais avaliados no levantamento.

Já o presidente Lula registra 49% de rejeição, configurando um cenário de elevado desgaste entre ambos os políticos.

Apesar disso, a pesquisa mostra diferenças no potencial de voto.

Entre os entrevistados, 28% afirmaram que Flávio Bolsonaro é o único candidato em quem votariam, enquanto 18% disseram que poderiam votar nele, mas também considerariam outros nomes. Apenas 3% declararam não conhecer o senador.

No caso de Lula, 38% afirmaram que ele é o único candidato em quem votariam, enquanto 12% disseram que poderiam votar no petista, embora também aceitassem outro candidato. Apenas 1% declarou não conhecer o atual presidente.

Série histórica mostra estabilidade nos índices de rejeição

A pesquisa também acompanha a evolução da rejeição ao longo dos últimos meses.

No caso de Flávio Bolsonaro, o índice era de 48% nas pesquisas realizadas em março e abril. Em maio, passou para 50%, chegou a 52% em meados de junho e agora registra 51%, indicando estabilidade dentro da margem de erro.

Já Lula iniciou a série histórica com 49% de rejeição no fim de março. O percentual caiu para 48% em abril e atingiu 47% nas pesquisas realizadas em maio e na primeira quinzena de junho. Agora, voltou a marcar 49%, retornando ao mesmo patamar observado no início da série.

Cenário ainda está aberto para 2026

Embora as simulações indiquem vantagem para Lula nos confrontos testados, os números refletem um momento específico da corrida eleitoral, ainda distante da definição oficial das candidaturas.

Além disso, a presença significativa de eleitores que declararam intenção de votar em branco, anular o voto ou que ainda não escolheram um candidato demonstra que parte do eleitorado permanece indecisa, o que pode influenciar os cenários futuros conforme a campanha presidencial avance.

Especialistas costumam destacar que pesquisas realizadas com grande antecedência em relação ao período eleitoral servem como um retrato do momento e podem sofrer alterações ao longo dos meses, à medida que novos candidatos sejam oficializados e o debate político ganhe intensidade.

Como foi realizada a pesquisa

O levantamento foi realizado pelo instituto Nexus Pesquisa e Inteligência, contratado pelo BTG Pactual.

Foram entrevistados 2.009 eleitores entre os dias 26 e 28 de junho de 2026, por meio de entrevistas realizadas por telefone.

A pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08521/2026.